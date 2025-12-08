Καλύβια Αττικής: Ελεγχόμενη έκρηξη, εντοπίστηκε εμπρηστικός μηχανισμός

Κόκκινο συναγερμό στις Αρχές προκάλεσε ο εντοπισμός ενός ύποπτου αντικειμένου κάτω από ΙΧ αυτοκίνητο στα Καλύβια Αττικής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το ύποπτο αντικείμενο είναι εμπρηστικός μηχανισμός που έχει τοποθετηθεί κάτω από αυτοκίνητο το οποίο ήταν σταματημένο επί της οδού Ρήγα Φεραίου και ανήκει σε αλλοδαπό.

Η ΕΛΑΣ έχει αποκλείσει την περιοχή και στελέχη του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών προχώρησαν σε ελεγχόμενη έκρηξη.

