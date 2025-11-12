Καμμένος για Σαμαρά: Το αρχαιότερο επάγγελμα στον κόσμο έχει και πολιτική εκδοχή ΒΙΝΤΕΟ

Ο Πάνος Καμμένος, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής του στην πολιτική «μόνο αν προκύψει εθνικό θέμα», επανεμφανίστηκε με σκληρή γλώσσα και αιχμηρές αναφορές με αφορμή τη συνέντευξη του πρώην πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατιας, Αντώνη Σαμαρά.

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο επιστροφής του στην πολιτική, ξεκαθάρισε πως «εμείς θα επανέλθουμε μόνο εάν υπάρξει εθνικό θέμα, δεν μου λείπει».

Ο κ. Καμμένος, μιλώντας στο KONTRA, δεν παρέλειψε να στραφεί και κατά του Αντώνη Σαμαρά, λέγοντας πως «μπορεί να έχει δίκαιο σχετικά με το μπλε ΠΑΣΟΚ, όμως αυτός ήταν που έτεινε χείρα φιλίας στο ΠΑΣΟΚ», ενώ πρόσθεσε πως ο πρώην πρωθυπουργός αποτελεί «την πολιτική εκδοχή του αρχαιότερου επαγγέλματος του κόσμου» και συνέχισε «το αρχαιότερο επάγγελμα στον κόσμο έχει και πολιτική εκδοχή και λέγεται Αντώνης Σαμαράς. Ο Σαμαράς συγκυβέρνησε με τον Βενιζέλο και ξέπλυνε τον Γιώργο Παπανδρέου».

Και κατέληξε με αιχμηρή αναφορά στη διάρκεια της πρόσφατης συνέντευξης του πρώην πρωθυπουργού, λέγοντας πως «ούτε ο… Φιντέλ Κάστρο στο τηλεοπτικό κανάλι της Κούβας δεν είχε δώσει συνέντευξη διάρκειας δύο ωρών».

Δείτε όσα λέει για τον Αντώνη Σαμαρά από το 05:33 στο παρακάτω βίντεο:

