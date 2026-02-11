Καναδάς: Οι πρώτες στιγμές μετά την επίθεση με 10 νεκρούς στο γυμνάσιο Tumbler Ridge, ΒΙΝΤΕΟ

Στον Καναδά όλοι παρακολουθούν σοκαρισμένοι τις εξελίξεις γύρω από το μακελειό με 10 νεκρούς σε σχολείο μιας μικρής κοινότητας στη Βρετανική Κολομβία. Την ίδια στιγμή βίντεο με τις πρώτες στιγμές μετά το αιματηρό περιστατικό στο γυμνάσιο Tumbler Ridge στη Βρετανική Κολομβία του Καναδά κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο.

Πολύνεκρη τραγωδία: 17χρονος τρανς ο δράστης της επίθεσης στον Καναδά, στο γυμνάσιο Tumbler Ridge, ΒΙΝΤΕΟ

Σε αυτό, διακρίνονται ένοπλοι αστυνομικοί να έχουν φτάσει στο γυμνάσιο στον Καναδά και να πλησιάζουν στις εισόδους του, ενώ μαθητές και προσωπικό του ιδρύματος τρέχουν προς την πλευρά που είναι σταθμευμένα τα αστυνομικά οχήματα. Παράλληλα, ένα ελικόπτερο εποπτεύει τον χώρο.

Footage shows people running to safety as a helicopter lands at a school where a shooter took the lives of at least nine people. The shooting took place in Tumbler Ridge, a small town in British Columbia, Canada. 🔗 Read more: https://t.co/qdTKfPSALF pic.twitter.com/7X02BmK8nQ — Sky News (@SkyNews) February 11, 2026

Ο δράστης που άνοιξε πυρ στο γυμνάσιο του Καναδά, φέρεται να σκότωσε και δύο άτομα σε διπλανό σπίτι και στη συνέχεια αυτοκτόνησε είναι ο Jesse Strang, τρανς άτομο σύμφωνα με το σάιτ το Juno News.

Στο μεταξύ, συγκλονιστικές είναι οι μαρτυρίες μαθητή και της μητέρας του από την ένοπλη επίθεση στο γυμνάσιο.

🚨 NEW 🚨 I’ve obtained exclusive footage captured by locals in Tumbler Ridge. Truly harrowing scenes… 🧵 pic.twitter.com/8XrwUigAxe — Jarryd Jäger (@JarrydJaeger) February 11, 2026

Ο Ντάριαν Κουίστ, μαθητής της 12ης τάξης στο Tumbler Ridge Secondary School, μίλησε μαζί με τη μητέρα του, Σέλεϊ Κουίστ, σε ραδιοφωνική εκπομπή του CBC για όσα εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της Τρίτης (10.02.2026).

Ο Ντάριαν περιέγραψε ότι λίγο μετά την άφιξή του στην τάξη, περίπου στις 13:30 τοπική ώρα, ακούστηκε συναγερμός στους διαδρόμους με οδηγία να κλείσουν οι πόρτες λόγω lockdown. «Οι πόρτες παρέμειναν κλειστές για αρκετή ώρα και τότε καταλάβαμε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά», είπε. Ο ίδιος και οι συμμαθητές του οχυρώθηκαν μέσα στην αίθουσα για περισσότερες από δύο ώρες, μέχρι που αστυνομικοί τους συνόδευσαν εκτός του σχολικού κτιρίου.

Αφού βγήκε από το σχολείο, συναντήθηκε με τη μητέρα του στο κοινοτικό κέντρο, λίγες εκατοντάδες μέτρα μακριά. Ο Ντάριαν σημείωσε ότι το σχολείο είναι μικρό, με μαθητές από την 7η έως τη 12η τάξη, και εκτίμησε ότι η τάξη αποφοίτησής του αριθμεί μόλις περίπου 20 μαθητές.

«Η πραγματικότητα αρχίζει να μας βαραίνει», ανέφερε. «Πιστεύω ότι γνώριζα κάποιον από τα θύματα, αλλά όλα είναι ακόμη πολύ νωπά». Όπως είπε, το σχολείο εξέδωσε ανακοίνωση ότι θα συνεργαστεί με την τοπική αστυνομία, προκειμένου να στηρίξει τους μαθητές κατά την επιστροφή τους στα μαθήματα. «Η κατάσταση μοιάζει σχεδόν εξωπραγματική. Ένιωθα σαν να βρισκόμουν κάπου που είχα δει μόνο στην τηλεόραση», τόνισε. Όταν ρωτήθηκε τι θα ήθελε να πει στην κοινότητα του Τάμπλερ Ριτζ, ο Ντάριαν απάντησε ότι οι κάτοικοι πρέπει «να κρατήσουν ο ένας τον άλλον κοντά». «Θα τα καταφέρουμε να το ξεπεράσουμε», πρόσθεσε.

Η μητέρα του, Σέλεϊ Κουίστ, περιέγραψε από την πλευρά της τις δραματικές στιγμές που έζησε. Όπως είπε, ενώ βρισκόταν στο σπίτι, άκουσε ότι μαθητές απομακρύνονταν από το σχολείο. Μέσω του τηλεφώνου της μπορούσε να ακούσει αστυνομικούς να «σπάνε» την πόρτα της αίθουσας όπου βρισκόταν ο γιος της.

«Τότε έφυγα από το σπίτι. Μένουμε πολύ κοντά, ένα τετράγωνο από το κοινοτικό κέντρο. Σχεδόν έτρεξα μέχρι εκεί», είπε. Παρά τα όσα άκουγε, δεν πείστηκε ότι ο γιος της ήταν ασφαλής μέχρι τη στιγμή που τον είδε μπροστά της.

Η Σέλεϊ ανέφερε επίσης ότι βρισκόταν στη δουλειά της, στο νοσοκομείο της περιοχής, όταν κάποιος τη ρώτησε αν γνωρίζει τι συμβαίνει στο λύκειο. Από το γραφείο της μπορούσε να δει «αστυνομικούς παντού, πυροσβεστικά οχήματα, ασθενοφόρα». Όπως είπε, ένας συνάδελφός της χρειάστηκε να τη συγκρατήσει για να μην τρέξει αμέσως προς το σχολείο.



«Υπήρχε ένας αστυνομικός σκυμμένος στο πάρκινγκ μας με προτεταμένο όπλο», περιέγραψε. Εκείνη τη στιγμή τηλεφώνησε στον Ντάριαν και του ζήτησε να παραμείνει στη γραμμή. Ο εργοδότης της έδωσε οδηγία σε όσους έχουν παιδιά να αποχωρήσουν, καθώς βρισκόταν σε εξέλιξη περιστατικό με ενεργό ένοπλο. Η Σέλεϊ επέστρεψε στο σπίτι, κλείδωσε την πόρτα και παρέμεινε στο τηλέφωνο με τον γιο της μέχρι να ολοκληρωθεί η επιχείρηση της αστυνομίας.

Οι μαρτυρίες τους αποτυπώνουν το κλίμα πανικού και αβεβαιότητας που επικράτησε στην μικρή καναδική κοινότητα, η οποία καλείται τώρα να διαχειριστεί τις συνέπειες μιας πρωτοφανούς τραγωδίας.

