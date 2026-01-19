Κανελλόπουλος: «Να εκμεταλλευτούμε το κενό διάστημα»

Οσο πλησιάζουμε προς τις αρχές Φεβρουαρίου η γυναικεία ομάδα πόλο του ΝΟΠ ανεβάζει «στροφές» για να παρουσιαστεί όσο το δυνατόν πιο έτοιμη ενόψει της έναρξης του πρωταθλήματος, όπου και θα κριθεί ο στόχος της παραμονής.

Η πατρινή ομάδα έχει επιστρέψει σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης και το σημαντικό για τον τεχνικό Βασίλη Κανελλόπουλο είναι ότι δεν έχει απουσίες με εξαίρεση την Σέρβα Ράντοβντς η οποία συμμετέχει στην προετοιμασία της εθνικής ομάδας της χώρας της και όταν επιστρέψει θα είναι σε πολύ καλό επίπεδο.

Ο πατρινός προπονητής Βασίλης Κανελλόπουλος, τόνισε: «Το διάστημα της διακοπής είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το εκμεταλλευτούμε όσο καλύτερα γίνεται. Σε αυτό το χρονικό σημείο δίνουμε φιλικά προπονητικού χαρακτήρα με τη ΝΕΠ και κάνουμε προπονήσεις, όπου δίνουμε βάρος στην τακτική και την φυσική κατάσταση με στόχο να είμαστε σε όσο το δυνατόν καλύτερη κατάσταση ενόψει της επανέναρξης του πρωταθλήματος».

Ο ΝΟΠ προγραμματίζει να δώσει και ορισμένα φιλικά τεστ προς τα τέλη Ιανουαρίου με ομάδες της Αθήνας ή να φιλοξενήσει στην Πάτρα κάποια ισχυρή ομάδα, όπου θα μπορεί να κάνει δυνατές δοκιμές.

Θυμίζουμε ότι το πρωτάθλημα της Α1 Εθνικής πόλο Γυναικών έχει διακοπή λόγω των υποχρεώσεων της Εθνικής ομάδας πόλο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Πορτογαλίας (26/1- 5/2) και έτσι το επόμενο παιχνίδι του ΝΟΠ είναι προγραμματισμένο για την Τέταρτη 11 Φεβρουαρίου, εκτός έδρας με τον Εθνικό.

