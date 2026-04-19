Κανελλόπουλος: «Ο αγώνας κρίθηκε στις λεπτομέρειες»

19 Απρ. 2026 13:07
Pelop News

Δεν ήταν χαρούμενος ο προπονητής της γυναικείας ομάδα πόλο του ΝΟΠ Βασίλης Κανελλόπουλος, μετά το τέλος της αναμέτρησης με την Ηλιούπολη, αφού χάθηκε ευκαιρία για τη νίκη που θα έδινε ευκαιρία για πλεονέκτημα έδρας στα play-out.

Μετά το τέλος, ο πατρινός προπονητής τόνισε: το παιχνίδι κρίθηκε στις λεπτομέρειες απέναντι σε δυο ισάξιες ομάδες. Έτσι, όπως κύλησε το παιχνίδι μπορούσαν να κερδίσουν και οι δυο ομάδες. Πλέον θα αγωνιστούμε με μειονέκτημα έδρας στα play-out για την παραμονή μας. Για μένα οι ομάδες είναι ισάξιες και δεν υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί».

