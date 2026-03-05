«Κανένα παιδί δεν πρέπει να είναι θύμα του πολέμου, είναι αθώα και αξίζουν την ειρήνη», συγκλονίζει ο Ταρέμι

Συγκλονίζει με ανάρτηση ο διεθνής Ιρανός επιθετικός του Ολυμπιακού, Μεχντί Ταρέμι, που δημοσίευσε ένα story στο instagram σχολιάζοντας τις πρόσφατες εξελίξεις στην πατρίδα του και στη Μέση Ανατολή.

Συγκεκριμένα, ο 33χρονος φορ αναφέρθηκε στον θάνατο των παιδιών από τις επιθέσεις που δέχεται η χώρα του.

«Κανένα παιδί δεν πρέπει να είναι θύμα του πολέμου. Ούτε στο Ιράν. Ούτε πουθενά. Είναι αθώα και αξίζουν την ειρήνη», έγραψε χαρακτηριστικά.

Στο story του φαίνεται μία ταφόπλακα ενός παιδιού, όπου απεικονίζεται μία καρδιά και ένα αρκουδάκι, και ένα λουλούδι στο χώμα.

