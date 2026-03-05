Σοκ στον Ολυμπιακό, νοκ-άουτ δυο βασικοί για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό

Οριστικά «εκτός» Βεζένκοφ και Γουόκαπ

Σοκ στον Ολυμπιακό, νοκ-άουτ δυο βασικοί για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό
05 Μαρ. 2026 12:50
Pelop News

Είναι πλέον οριστικό. Με δύο σημαντικές απώλειες θα παραταχθεί αύριο Παρασκευή 6/3/2026, ο Ολυμπιακός κόντρα στον Παναθηναϊκό για τον αγώνα της Euroleague.

Επέστρεψε ο Γιάννης και μπήκε στο ΤΟP 10, ΒΙΝΤΕΟ

Όπως έγινε γνωστό δεν θα είναι στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για το ντέρμπι στο ΣΕΦ ο Σάσα Βεζένκοβ και ο Τόμας Γουόκαπ.

Παράλληλα αμφίβολος είναι και ο Μόντε Μόρις που αντιμετωπίζει πρόβλημα στη μέση με τη συμμετοχή του να θεωρείται εξαιρετικά αμφίβολη όπως ανέφερε ο προπονητής του Ολυμπιακού

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:49 Συνελήφθη 16χρονος στη Θεσσαλονίκη, κατηγορείται ότι έκλεψε συνομήλική του!
13:45 Τηλεφωνική επικοινωνία Μακρόν–Μητσοτάκη: Συντονισμός για Κύπρο και ασφάλεια ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα
13:41 σπιράλ: «Ακέφαλο για έναν χρόνο το ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας – Χωρίς καλλιτεχνικό διευθυντή και το 2026»
13:39 Γ’ Εθνική: Αναβλήθηκε η κλήρωση play offs και play outs
13:37 «Κανένα παιδί δεν πρέπει να είναι θύμα του πολέμου, είναι αθώα και αξίζουν την ειρήνη», συγκλονίζει ο Ταρέμι
13:34 «Yunan»: Η βραβευμένη ταινία του Ameer Fakher Eldin προβάλλεται από την Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας
13:30 Αστικό λεωφορείο παρέσυρε ηλικιωμένο, δυο επιβάτες τραυματίες
13:28 Δυτική Αχαΐα: Υπόμνημα Αλεξόπουλου στον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης για τα προβλήματα αγροτών και κτηνοτρόφων
13:23 Υπόθεση Μουρτζούκου: Οι ψυχίατροι κρίνουν ότι είχε πλήρη επίγνωση των πράξεών της – Κόλαφος το πόρισμα
13:17 Ο Mikeius φέρνει την παράσταση «Incorrect» στην Πάτρα
13:14 Άνοδος πάνω από 50% σε μία εβδομάδα στο Φυσικό Αέριο! Στα 50,07 ευρώ η μεγαβατώρα λόγω Ορμούζ
13:08 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ Μητσοτάκης: Ομιλία στην εκδήλωση για τη δωρεά του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Στέλιος Χατζηιωάννου στο ΕΣΥ
13:07 «Είναι πολύ νωρίς ακόμη, δεν έχουμε παίξει τα τελευταία μας χαρτιά» ο Ακύλας για τα προγνωστικά στα στοιχήματα της Eurovision
13:04 Συλλυπητήριο μήνυμα Κατσανιώτη για την απώλεια του π. Αθανασίου Παπανδρέου
13:00 Ο υποψήφιος πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Αχαΐας Φίλιππος Παπαγεωργίου στην “Π”: «Χρειάζεται επανεκκίνηση»
12:59 ΑΑΔΕ: Οφειλές και πρόστιμα 109,5 εκατ. ευρώ σε χιλιάδες ιδιοκτήτες ΙΧ που είναι ανασφάλιστα ή δεν έχουν καταβάλει τέλη κυκλοφορίας
12:53 Αμαλιάδα: Ξεκινά το νέο Διοικητήριο στη Σοχιά – «Πράσινο φως» για το έργο άνω των 6 εκατ. ευρώ
12:50 Σοκ στον Ολυμπιακό, νοκ-άουτ δυο βασικοί για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό
12:46 Πατρινό Καρναβάλι: 1.300 μαθητές και ενήλικες γνώρισαν στο Πετρωτό πώς φτιάχνονται τα άρματα
12:37 Τα τρία ελαφρυντικά που ζήτησε ο Νίκος Μιχαλολιάκος στη δίκη της Χρυσής Αυγής
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ