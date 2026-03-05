Σοκ στον Ολυμπιακό, νοκ-άουτ δυο βασικοί για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό
Οριστικά «εκτός» Βεζένκοφ και Γουόκαπ
Είναι πλέον οριστικό. Με δύο σημαντικές απώλειες θα παραταχθεί αύριο Παρασκευή 6/3/2026, ο Ολυμπιακός κόντρα στον Παναθηναϊκό για τον αγώνα της Euroleague.
Επέστρεψε ο Γιάννης και μπήκε στο ΤΟP 10, ΒΙΝΤΕΟ
Όπως έγινε γνωστό δεν θα είναι στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για το ντέρμπι στο ΣΕΦ ο Σάσα Βεζένκοβ και ο Τόμας Γουόκαπ.
Παράλληλα αμφίβολος είναι και ο Μόντε Μόρις που αντιμετωπίζει πρόβλημα στη μέση με τη συμμετοχή του να θεωρείται εξαιρετικά αμφίβολη όπως ανέφερε ο προπονητής του Ολυμπιακού
