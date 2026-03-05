Σοκ στον Ολυμπιακό, νοκ-άουτ δυο βασικοί για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό

Είναι πλέον οριστικό. Με δύο σημαντικές απώλειες θα παραταχθεί αύριο Παρασκευή 6/3/2026, ο Ολυμπιακός κόντρα στον Παναθηναϊκό για τον αγώνα της Euroleague.

Επέστρεψε ο Γιάννης και μπήκε στο ΤΟP 10, ΒΙΝΤΕΟ

Όπως έγινε γνωστό δεν θα είναι στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για το ντέρμπι στο ΣΕΦ ο Σάσα Βεζένκοβ και ο Τόμας Γουόκαπ.

Παράλληλα αμφίβολος είναι και ο Μόντε Μόρις που αντιμετωπίζει πρόβλημα στη μέση με τη συμμετοχή του να θεωρείται εξαιρετικά αμφίβολη όπως ανέφερε ο προπονητής του Ολυμπιακού

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



