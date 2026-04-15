Κάποιοι βλέπουν τεράστια προοπτική στην Παναχαϊκή

Φαινομενικά υπάρχει ηρεμία στην Παναχαϊκή μετά το τέλος του πρωταθλήματος και την εξασφάλιση της παραμονής. Και πράγματι, σε αγωνιστικό επίπεδο υπάρχει ηρεμία. Οι προπονήσεις θα συνεχιστούν μέχρι το τέλος του μήνα και μετά τέλος μέχρι τον Ιούλιο.

Η ηρεμία είναι μόνο επιφανειακή, καθώς υπάρχουν συζητήσεις για την επόμενη ημέρα της ομάδας και μην σας φανεί περίεργο αν θα υπάρξουν εξελίξεις ακόμα και μέσα στον Μάιο. Το ρεπορτάζ της «Π» περί αναζήτησης σοβαρών επιχειρηματιών από την πλευρά του Κώστα Σβόλη, επιβεβαιώνεται πλήρως και μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν και επαφές που έχουν προχωρήσει, χωρίς φυσικά να έχει ολοκληρωθεί το παραμικρό.

Αυτό που επαναλαμβάνει συνεχώς ο αντιπρόεδρος της ΠΓΕ «δεν δίνω την ομάδα σε στοιχηματατζήδες», ισχύει και θα το κάνει πράξη. Δεν πρόκειται να δώσει την Παναχαϊκή σε τέτοιους τύπους, παρότι τον έχουν πλησιάσει.

Ευτυχώς, που στην πιάτσα υπάρχουν ακόμα κάποιοι «Κωστούλες» και «Μπούσηδες», μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού, που θέλουν να ασχοληθούν με την Παναχαϊκή και βλέπουν μια τεράστια προοπτική να ανοίγεται μπροστά τους.

Πρόκειται για μια διαδικασία που είναι σε εξέλιξη, έχει σημειώσει πρόοδο, αλλά δεν έχει φτάσει στο τέλος της, καθώς απομένουν αρκετά ακόμα που πρέπει να γίνουν απ’ όλες τις πλευρές.

Οσον αφορά τον προπονητή της ομάδας, Σπύρο Αντωνόπουλο, θα είναι παρών μέχρι το τέλος του μήνα και θα συμμετέχει στις προπονήσεις, αλλά η εκτίμηση είναι πως δεν θα συνεχίσει τη νέα σεζόν και δεν έχει να κάνει τα «θέλω» της διοίκησης, η οποία είναι πολύ ικανοποιημένη από το έργο του. Πρόκειται για εκτίμηση και όχι για πληροφορία, οπότε καλό είναι να περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις.

Το θετικό είναι πως υπάρχει χρόνος και αυτός ο χρόνος αξιοποιείται. Ή τουλάχιστον γίνεται προσπάθεια. Αν, πάντως, ρωτήσει κάποιος τους ανθρώπους της ΠΓΕ αν θέλουν να παραχωρήσουν το μάνατζμεντ της ποδοσφαιρικής ομάδας και να απεμπλακούν απ’ αυτό, είναι σίγουρο πως όλοι θα απαντήσουν καταφατικά. Αρκεί αυτή η λύση να εγγυάται το μέλλον της Παναχαϊκής και να δίνει την προοπτική που όλοι περιμένουν.

Προσδεθείτε, λοιπόν, γιατί τις επόμενες ημέρες έρχονται ωραία πραγματάκια…

