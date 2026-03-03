Καραμπόλα στη λεωφόρο Ποσειδώνος: Δικογραφία για ανθρωποκτονία σε 23χρονο – Τι έδειξε το αλκοτέστ

Ένας νεκρός και δύο τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός της καραμπόλας πέντε οχημάτων που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνος. Σε βάρος 23χρονου οδηγού σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Καραμπόλα στη λεωφόρο Ποσειδώνος: Δικογραφία για ανθρωποκτονία σε 23χρονο - Τι έδειξε το αλκοτέστ
03 Μαρ. 2026 11:59
Pelop News

Τραγική κατάληξη είχε η σύγκρουση πέντε οχημάτων που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος της οδού Στρατηγού Σαράφη, με έναν 25χρονο να χάνει τη ζωή του και δύο ακόμη άτομα να τραυματίζονται.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, τα αυτοκίνητα συγκρούστηκαν διαδοχικά, υπό συνθήκες που ερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές. Από τη σφοδρή σύγκρουση ανασύρθηκε νεκρός ένας 25χρονος Ρουμάνος, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Δικογραφία σε βάρος 23χρονου

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 23χρονου υπηκόου Τσεχίας, ο οποίος φέρεται να ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε έδειξε 0,51 mg/l.

Ο 23χρονος, που ήταν μεταξύ των δύο τραυματιών της καραμπόλας, κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια, πρόκληση σωματικών βλαβών και επικίνδυνη οδήγηση.

Οι συνθήκες του τροχαίου διερευνώνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως τα αίτια της σύγκρουσης.

