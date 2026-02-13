Καραγεωργοπούλου στη Βουλή: «Τεκμηριωμένη αντιπολίτευση» και αιχμές για τις Συλλογικές Συμβάσεις

Την πρώτη της τοποθέτηση ως ανεξάρτητη βουλευτής έκανε η Ελένη Καραγεωργοπούλου στη Βουλή, στο πλαίσιο της συζήτησης για το εργασιακό νομοσχέδιο. Άσκησε κριτική στην κυβέρνηση, θέτοντας ζητήματα για τις Συλλογικές Συμβάσεις και τη συνδικαλιστική λειτουργία.

13 Φεβ. 2026 13:36
Τον θεσμικό της ρόλο ως ανεξάρτητη βουλευτής υπογράμμισε η Ελένη Καραγεωργοπούλου, κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής του σχεδίου νόμου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

Η βουλευτής Ανατολικής Αττικής, που πρόσφατα αποχώρησε από την κοινοβουλευτική ομάδα της Πλεύσης Ελευθερίας, σημείωσε ότι ο ρόλος της είναι να ασκεί τεκμηριωμένη αντιπολίτευση, υπηρετώντας –όπως είπε– τους πολίτες και τη θεσμική ευθύνη του αιρετού εκπροσώπου. Υπενθύμισε ότι τους λόγους της ανεξαρτητοποίησής της τους έχει ήδη αναλύσει στην επιστολή που απέστειλε στον Πρόεδρο της Βουλής και σε δημόσιες τοποθετήσεις της.

Αναφερόμενη στο νομοσχέδιο, εξέφρασε αμφιβολίες ως προς το κατά πόσο η κυβέρνηση επιδιώκει ουσιαστικά την ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας. Όπως υποστήριξε, η απασχόληση αποτελεί σημαντικό δείκτη, ωστόσο η ευρωπαϊκή συζήτηση δεν περιορίζεται μόνο στο ποσοστό ανεργίας, αλλά επεκτείνεται και στην έκταση της συλλογικής κάλυψης των εργαζομένων.

Η ίδια έθεσε ερωτήματα σχετικά με το ποσοστό κάλυψης εργαζομένων από Συλλογικές Συμβάσεις σήμερα, αλλά και για το σχέδιο και το χρονοδιάγραμμα αύξησής τους, σε συνάρτηση με την ευρωπαϊκή οδηγία. Παράλληλα, εξέφρασε προβληματισμό για τη «θεσμική αρχιτεκτονική» του νομοσχεδίου, υποστηρίζοντας ότι ορισμένες ρυθμίσεις ενδέχεται να δημιουργούν φίλτρα που περιορίζουν τη συνδικαλιστική ελευθερία αντί να την ενισχύουν.

Η κ. Καραγεωργοπούλου έκανε λόγο για πιθανό ζήτημα ασφάλειας δικαίου, σημειώνοντας ότι αλλάζουν κανόνες χωρίς πλήρη αντιστοίχιση με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο. Ζήτησε επίσης αυξημένες δικλείδες διαφάνειας στις τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, ιδιαίτερα όταν καλούνται να συνυπογράφουν κλαδικές συμβάσεις, ενώ έθεσε ζητήματα που αφορούν τα σχετικά μητρώα και τις ψηφιακές διαδικασίες.

