Καραλής: «Στα 18 είχα σοβαρό τραυματισμό, ανακοίνωσαν στη μητέρα μου ότι δεν θα συνεχίσω την καριέρα μου»

Ο Εμμανουήλ Καραλής φιλοξενήθηκε την Πέμπτη (13/11) στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, Ενώπιος Ενωπίω, και μίλησε για τον σοβαρό τραυματισμό στα 18 του, τη συνεργασία με τον πατέρα του, τη μητέρα του και το άπιαστο όνειρο των έξι μέτρων.

Ο Εμμανουήλ Καραλής βρέθηκε το βράδυ της Πέμπτης (13/11) στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, Ενώπιος Ενωπίω, και μεταξύ άλλων μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην καριέρα του, ειδικά στα 18 του χρόνια, όταν υπέστη έναν σοβαρό τραυματισμό.

Ο Έλληνας πρωταθλητής αναφέρθηκε επίσης, στη σχέση και τη συνεργασία που έχει με τον πατέρα του, ο οποίος είναι κι ο προπονητής του, ενώ μίλησε και για το ορόσημο των έξι μέτρων.

“Τα έξι μέτρα είναι ορόσημο. Από εκεί και πάνω είναι το Πάνθεον του αθλητισμού. Στην ιστορία του αγωνίσματος μόνο 25 με 30 αθλητές έχουν καταφέρει να ξεπεράσουν τα έξι μέτρα. Και για εμένα ήταν τρομακτικό όταν είδα τον πήχη για πρώτη φορά σε αυτό το ύψος. Ήταν άπιαστο όνειρο. Ακόμα κι ένας πόντος παίζει μεγάλο ρόλο.

Αλλά είναι ο ψυχισμός, αν συνειδητοποιήσεις και καταλάβεις ότι μπορείς να κάνεις αυτό το άλμα και να το ξεπεράσεις, το φυσιολογικό είναι να το περάσεις”.

“Όταν ήμουν δεκαοχτώ χρόνων είχα έναν πολύ μεγάλο τραυματισμό, είχα ένα οστικό οίδημα στην ηβική σύμφυση, είναι στα πόδια τέλος πάντων και ήτανε τόσο δυνατός ο τραυματισμός που εγώ δεν ήμουν στο ιατρείο όταν ανακοίνωσαν στη μητέρα μου ότι ο Εμμανουήλ δεν θα καταφέρει να επανέλθει στο επίπεδο που είναι, τότε. Είχα κάνει τότε παγκόσμιο ρεκόρ Παίδων και Εφήβων 18 χρόνων. Οπότε είχα μία καριέρα να διανύσω.

Και έρχεται αυτός ο μεγάλος τραυματισμός και ανακοινώνουν στη μητέρα μου ότι ο Εμμανουήλ δε θα συνεχίσει την καριέρα που έχει, γιατί ο τραυματισμός αυτός είναι πάρα πολύ δύσκολος. Αλλά με την πίστη, με την αγάπη που έχω στην οικογένειά μου, ήταν αυτό που με κράτησε πραγματικά, να παλέψω και να καταφέρω να πιστέψω.

Γιατί εγώ δεν πίστευα ότι θα καταφέρω να ξαναφτάσω σε αυτό το επίπεδο, αλλά όταν πιστεύουνε πάρα πολύ οι γονείς σου, η οικογένειά σου είναι το φως. Οπότε είμαι πάρα πολύ τυχερός που έχω μια τέτοια οικογένεια, που με βοήθησαν να δω αυτό το φως στο τούνελ, κατάφεραν να με βγάλουν έξω και από τραυματισμούς και από ρατσισμό και από κατάθλιψη, από όλα.

Γιατί έχω περάσει όπως όλοι οι άνθρωποι και όλοι οι αθλητές, γενικότερα, περνάνε πάρα πολύ δύσκολα. Ο κάθε άνθρωπος περνάει τη δικιά του Οδύσσεια. Οπότε εγώ είμαι πάρα πολύ τυχερός και ευγνώμων που έχω αυτή την οικογένεια και με έχει αναθρέψει έτσι ώστε να βλέπω όλα τα θετικά».

Μάλιστα, αναφέρθηκε και στη συνεργασία με τον πατέρα του: “Σαν πατέρας είναι ένας άνθρωπος που δίνει τα πάντα για την οικογένειά του. Μας μεγάλωσαν μαζί με τη μητέρα μου με πολύ μεγάλη αγάπη.

Σαν προπονητής καταρχήν να πω ότι είναι δύσκολη η συνεργασία πατέρα-γιου, προπονητή-αθλητή. Πρέπει να βρεθεί η χρυσή τομή. Οι πρώτοι μήνες ήταν πάρα πολύ δύσκολοι, αλλά μαθαίνοντάς με σαν αθλητή κι εγώ μαθαίνοντας τον πατέρα μου σαν προπονητή καταφέραμε να βρούμε τις ισορροπίες μας.

Ήμασταν κι οι δύο πολύ ώριμοι για να ξεχωρίσουμε τους ρόλους. Οπότε σαν προπονητής, σαν συνεργάτης είναι ένας άνθρωπος που με ακούει, τον ακούω κι εγώ πολύ, είναι γνώστης, είναι ο ψυχολόγος μου, είναι ο άνθρωπος που με ένα μου βλέμμα καταλαβαίνει ακριβώς τη ψυχοσύνθεσή μου”.

