Καραβάνια εκδρομέων στην Πάτρα – Πάνω από 29.000 οχήματα στην Ολυμπία Οδό

Η Πάτρα υποδέχεται μαζικά τους εκδρομείς του τριημέρου, καθώς η έξοδος για το Πατρινό Καρναβάλι βρίσκεται στο αποκορύφωμά της. Από νωρίς το πρωί του Σαββάτου η κίνηση στην Ολυμπία Οδό είναι έντονη, με τα στοιχεία να δείχνουν ότι μόνο την Παρασκευή, από τις 06:00 έως τις 18:00, περισσότερα από 29.000 οχήματα κατευθύνθηκαν προς τη Δυτική Ελλάδα.

Παρά τη σταδιακή εξασθένηση των ισχυρών καιρικών φαινομένων, οι αρχές εφιστούν προσοχή σε περιοχές όπως η Ανατολική Μακεδονία, η Θράκη, το Αιγαίο και η Κρήτη, όπου τα φαινόμενα παραμένουν κατά τόπους έντονα.

Στο οδικό δίκτυο της Αττικής καταγράφηκε αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς Κόρινθο, σε αντίθεση με το ρεύμα προς Λαμία. Σημαντική ανάσα για τους οδηγούς αποτέλεσε η ολοκλήρωση των έργων στην Αττική Οδό δύο ημέρες νωρίτερα από τον προγραμματισμό, γεγονός που συνέβαλε στη βελτίωση της ροής.

Έκτακτα δρομολόγια και πληρότητα 100%

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η επιβατική κίνηση προς την Πάτρα, με τα λεωφορεία των ΚΤΕΛ να αναχωρούν ανά πέντε λεπτά και τον αριθμό των δρομολογίων να έχει φτάσει τα 170, με πληρότητα που αγγίζει το 100%. Αντίστοιχα, έκτακτα δρομολόγια πραγματοποιήθηκαν και από τη Θεσσαλονίκη για την εξυπηρέτηση των ταξιδιωτών.

Σύμφωνα με την Ολυμπία Οδό, η φετινή κίνηση εμφανίζεται μειωμένη κατά 12% σε σχέση με πέρυσι, ωστόσο παραμένει ιδιαίτερα υψηλή, δεδομένου του τριημέρου και των καρναβαλικών εκδηλώσεων.

Αυξημένα μέτρα Τροχαίας

Σε ισχύ βρίσκονται έκτακτα μέτρα της Τροχαίας με εντατικούς ελέγχους σε βασικούς οδικούς άξονες. Οι έλεγχοι επικεντρώνονται στην οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, στην υπερβολική ταχύτητα, στη χρήση κινητού κατά την οδήγηση, στη μη χρήση ζώνης ή κράνους, στις αντικανονικές προσπεράσεις και στην παράνομη κίνηση στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη μεταφορά παιδιών χωρίς τα προβλεπόμενα μέσα συγκράτησης, στην οδήγηση χωρίς άδεια ικανότητας, καθώς και στην κυκλοφορία οχημάτων χωρίς έγκαιρο τεχνικό έλεγχο ή με φθαρμένα ελαστικά.

Κατά τη διάρκεια του τριημέρου ισχύουν και οι καθιερωμένες απαγορεύσεις κυκλοφορίας για φορτηγά άνω των 3,5 τόνων, στο πλαίσιο των μέτρων για ημέρες αυξημένης κυκλοφορίας.

Η Πάτρα μπαίνει πλέον στον ρυθμό της κορύφωσης του Πατρινού Καρναβαλιού, με την πόλη να γεμίζει επισκέπτες και τις αφίξεις να συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό.





