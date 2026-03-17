Καραβίας στον Peloponnisos FM: «Ξεκάθαρος στόχος της Θύελλας η παραμονή, νίκη στη πρεμιέρα»
Για τον στόχο της Θύελλας Πατρών στα Play-outs , μίλησε σήμερα ο προπονητής της ομάδας, Βύρωνας Καραβίας ο οποίος μίλησε στον Peloponnisos FM 103,9 και την εκπομπή «Εντός – Εκτός Έδρας» στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα ενόψει των κρίσιμων αγώνων.
«Η Θύελλα παίζει «τελικούς» από την πρεμιέρα, με πρώτο εμπόδιο τον Ερμή, εκεί όπου η νίκη αποτελεί μονόδρομο. Το πλάνο προβλέπει 4-5 νίκες για τη σωτηρία, με κομβικά τα πρώτα παιχνίδια που μπορούν να αλλάξουν την ψυχολογία της ομάδας» είπε μεταξύ άλλων ο πατρινός προπονητής.
Ακούστε τη συνέντευξη:
