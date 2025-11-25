Καρδίτσα: Λύκος μπήκε σε ποιμνιοστάσιο και σκότωσε 20 πρόβατα

Μπροστά σε ένα σκληρό θέαμα βρέθηκε κτηνοτρόφος στην περιοχή του Παραγωγικού στο Παλαιοκκλήσι Καρδίτσας, καθώς εντόπισε νεκρά περίπου 20 πρόβατα και αρνιά στο ποιμνιοστάσιό του μετά από επίθεση λύκου.

Όπως ανέφερε ο κτηνοτρόφος κ. Πλατογιάννης μιλώντας στον «Νέο Αγώνα», ο λύκος επιτέθηκε στο ποιμνιοστάσιο αργά το βράδυ του Σαββάτου και έφυγε επειδή τον τρόμαξαν οι σκύλοι. Από την επίθεση τραυματίστηκαν και 10 ζώα, σύμφωνα με το thessaliatv.gr.

Κτηνίατροι του ΕΛΓΑ βρέθηκαν τη Δευτέρα στο ποιμνιοστάσιο για την καταγραφή του συμβάντος.

