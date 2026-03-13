Κάρφωσε και γκρέμισε την μπασκέτα, αλλά αυτή τον…εκδικήθηκε και τον εγκλώβισε! ΒΙΝΤΕΟ

Το τρομερό περιστατικό διαδραματίστηκε στην Κροατία με πρωταγωνιστή τον πρώην παίκτη της Καρδίτσας, Ντιμάτζιο Ουίγκινς

13 Μαρ. 2026 22:40
Ένα τρομερό περιστατικό διαδραματίστηκε, όταν ο πρώην παίκτης της Καρδίτσας, Ντιμάτζιο Ουίγκινς, κάρφωσε την μπάλα με δύναμη στην μπασκέτα και καταπλακώθηκε από αυτήν.

Ο Ουίγκινς ξεκίνησε τη φετινή σεζόν στην Ελλάδα για λογαριασμό της Καρδίτσας και στο 18′ του αγώνα της Σπλιτ με την Κβάνερ για το πρωτάθλημα της Κροατίας είδε την μπασκέτα να τον πλακώνει.

Συμπαίκτες και αντίπαλοι έτρεξαν προς τα πάνω του με σκοπό να τον απεγκλωβίσουν για να αποφύγει τον οποιονδήποτε τραυματισμό, καθώς το βάρος της μπασκέτας είναι αρκετό για να δημιουργήσει προβλήματα.

Για καλή του τύχη η μπασκέτα δεν έπεσε πάνω στην σπονδυλική του στήλη και βρήκει κυρίως τα πόδια του, για να διευκολύνει και το έργο του απεγκλωβισμού.

