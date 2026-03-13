«Το βαρύ κλίμα που δημιουργήθηκε επηρέασε τις παίκτριες να ζητήσουν άσυλο στην Αυστραλία», η προπονήτρια του Ιράν για τις αποστάτριες

Έκανε δηλώσεις και εξήγησε πόσο δύσκολα πέρασαν οι αθλήτριές της κατά τη διάρκεια και μετά τον απόκλεισμό τους από τη διοργάνωση

13 Μαρ. 2026 22:10
Πρόσφατα το ασιατικό Κύπελλο που φιλοξενήθηκε στην Αυστραλία ξεκίνησε μαζί με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και αυτό έφερε αρκετές αντιδράσεις από την Εθνική ομάδα γυναικών του Ιράν.

Αρχικά, οι αθλήτριες του Ιράν στάθηκαν σιωπηλές κατά την ανάκρουση του Εθνικού ύμνου, έπειτα χαιρετούσαν στρατιωτικά και μετά τη λήξη του Κυπέλλου, έξι από τις ποδοσφαρίστριες ζήτησαν άσυλο στην Αυστραλία, φοβούμενες την επιστροφή στην πατρίδα.

Η προπονήτρια της ομάδας έκανε δηλώσεις και εξήγησε πόσο δύσκολα πέρασαν οι αθλήτριές της κατά τη διάρκεια και μετά τον απόκλεισμό τους από τη διοργάνωση.

Σε δήλωση που δημοσιεύτηκε την Παρασκευή (13/03) στη σελίδα της ιρανικής ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας στο Telegram, η οποία έκτοτε έχει διαγραφεί, η Τζαφαρί ανέφερε: «Τα κορίτσια μας επηρεάστηκαν στον πρώτο αγώνα από το βαρύ κλίμα που είχε δημιουργηθεί. Αλλά το μεγαλύτερο λάθος έγινε από εκείνους που, στην πατρίδα, δεν κατάλαβαν αυτή την ατμόσφαιρα και σήμαναν συναγερμό εναντίον των θυγατέρων αυτής της χώρας».

Για το άσυλο που ζήτησαν ορισμένες από τις ποδοσφαιρίστριες του Ιράν: «Σχόλια ενός παρουσιαστή της ιρανικής κρατικής τηλεόρασης για την εθνική ομάδα γυναικών της χώρας κατά τη διάρκεια της πορείας της στο Κύπελλο Ασίας επηρέασαν ψυχολογικά τις παίκτριες και οδήγησαν ορισμένες εξ αυτών στο να ζητήσουν άσυλο στην Αυστραλία».

Και πρόσθεσε: «Αυτό που ζήτησα από την ομοσπονδία είναι να προχωρήσει στην υπόθεση, γιατί επηρέασε ψυχολογικά τις παίκτριές μας και υποστήκαμε τις συνέπειες. Είμαι βέβαιη ότι αν δεν είχε δημιουργηθεί αυτή η ατμόσφαιρα, ούτε μία από τις παίκτριές μας δεν θα είχε παραμείνει στην Αυστραλία».

Η αστυνομία της Αυστραλίας μίλησε με όλες τις αθλήτριες και έξι πείστηκαν να ζητήσουν άσυλο από τη χώρα. Οι πέντε το έκαναν κατά τη διάρκεια του τουρνουά.

«Ευτυχώς, η πλειονότητα των μελών της ομάδας απάντησε αρνητικά. Ακόμη και η Μοχαντέσε Ζολφί, που αρχικά είχε απαντήσει θετικά, άλλαξε σύντομα γνώμη και, Θεού θέλοντος, θα επιστρέψει στο Ιράν μαζί με την ομάδα.

Οι φήμες για τις Γκολνούς Χοσράβι και Αφσανέ Τσατρένουρ επίσης δεν ισχύουν καθόλου, και βρίσκονται τώρα μαζί μας στη Μαλαισία και σύντομα θα αναχωρήσουμε για το Ιράν», ανέφερε η Τζαφαρί.

