Αλμέιδα: «Εκτοξεύουν πυραύλους αξίας 50.000.000 ευρώ, αντί να ξοδεύουν τα χρήματα σε τρόφιμα και υποδομές»

«Πρέπει να καταλάβουμε ότι το ποδόσφαιρο είναι μια πιστή αντανάκλαση της κοινωνίας»

13 Μαρ. 2026 21:30
Ο πρώην προπονητής της ΑΕΚ και νυν της Σεβίλλης,  Ματίας Αλμέιδα στη συνέντευξη Τύπου για το παιχνίδι με τη Μπαρτσελόνα για την La Liga έκανε αναφορά στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και στα χρήματα που ξοδεύονται για κατασκευή και χρήση φονικών όπλων.

Η Σεβίλλη μπορεί να βρίσκεται σε δύσκολη θέση στη La Liga (14η θέση), όμως ο Ματίας Αλμέιδα θεώρησε σωστό να μιλήσει και για το σοβαρό πρόβλημα που ταλανίζει τον πλανήτη με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Ο «Πελάδο» μίλησε με καυστικό ύφος για τα ποσά που ξοδεύονται στην κατασκευή όπλων που παίρνουν ανθρώπινες ζωές και όχι για να ικανοποιήσουν ανθρώπινες ανάγκες, όπως η τροφή και η εκπαίδευση.


Οι δηλώσεις του προπονητή της Σεβίλλης για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή
«Πρέπει να καταλάβουμε ότι το ποδόσφαιρο είναι μια πιστή αντανάκλαση της κοινωνίας. Επειδή σήμερα έχουμε πολέμους και εμείς μιλάμε για ένα παιχνίδι. Αυτό σημαίνει πως δεν μας ενδιαφέρει τίποτα. Αυτό είναι το λυπηρό κομμάτι του ποδοσφαίρου. Η δουλειά πρέπει να συνεχίζεται και όλα τα άλλα ακολουθούν.

Υπάρχει ένας πόλεμος και σπάω το κεφάλι μου για να καταλάβω πώς να στήσω την ομάδα ώστε να γκρεμίσει μία αρνητική παράδοση 23 ετών στο Καμπ Νόου όπου δεν νικάει. Συνεπώς περνάμε από κάτι πολύ όμορφο σε κάτι που είναι ουσιαστικά απάνθρωπο επειδή αν ο κάθε πύραυλος που εκτοξεύουν στοιχίζει 50 εκατομμύρια ευρώ και μετά λέμε “μα στην Αφρική υπάρχει πείνα” τότε λέω το εξής.

Γιατί αντί να εκτοξεύσουν αυτούς τους πυραύλους δεν δίνουμε 50 εκατομμύρια ευρώ σε τροφές, σε υποδομές; Συνεχίζουμε να ζούμε σε έναν κόσμο που είναι ένας κόσμος μόνος του».

