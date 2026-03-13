ΑΕΚ: Έγινε πλέον το 3ο φαβορί για την κατάκτηση του Conference League
Σαν 3ο φαβορί για την κατάκτηση του Conference League 2026 δίνουν την ΑΕΚ τα «Football Rankings».
«Ανω – Κάτω» και φέτος οι Παλαίμαχοι
Η Ένωση κέρδισε 4-0 την Τσέλιε στην Σλοβενία στον πρώτο αγώνα της φάσης των «16» και έχει κλείσει ήδη εισιτήριο για τα προημιτελικά της διοργάνωσης.
Σύμφωνα με το Football Rankings, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς , έχει πλέον 12% πιθανότητες να φτάσει στον τελικό της Λειψίας και να κερδίσει την κούπα.
Η ΑΕΚ στον επόμενο γύρο θα παίξει με την Ράγιο Βαγιεκάνο η οποία κέρδισε 3-1 την Σαμσουνσπόρ στην Τουρκία και είναι πλέον τυπική διαδικασία η ρεβάνς στην Ισπανία.
Η Ράγιο έχει και αυτή 12% πιθανότητες ενώ μόλις 6% έχει η Φιορεντίνα. Μεγάλο φαβορί για την κούπα παραμένει με 22% η Κρίσταλ Πάλας η οποία έμεινε στο 0-0 με την ΑΕΚ Λάρνακας στην Αγγλίας στον 1ο αγώνα της φάσης των 16.
Το Στρασβούργο που έκανε διπλό στην έδρα της Ριέκα στο 1ο ματς έχει 20% και είναι στη 2η θέση της σχετικής λίστας.
🏆 To Win the Conference League:
🏴 Crystal Palace – 22%
🇫🇷 Strasbourg – 20%
🇬🇷 AEK Athens – 12%
🇪🇸 Rayo Vallecano – 12%
🇮🇹 Fiorentina – 6%
🇩🇪 Mainz – 6%
🇺🇦 Shakhtar – 6%
🇳🇱 AZ Alkmaar – 4%
🇨🇾 AEK Larnaca – 4%
🇨🇿 Sparta Praha – 3%
🇵🇱 Raków Częstochowa – 3%
(% per @OptaAnalyst)
— Football Rankings (@FootRankings) March 13, 2026
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News