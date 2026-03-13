ΑΕΚ: Έγινε πλέον το 3ο φαβορί για την κατάκτηση του Conference League

Σαν 3ο φαβορί για την κατάκτηση του Conference League 2026 δίνουν την ΑΕΚ τα «Football Rankings».

Η Ένωση κέρδισε 4-0 την Τσέλιε στην Σλοβενία στον πρώτο αγώνα της φάσης των «16» και έχει κλείσει ήδη εισιτήριο για τα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Σύμφωνα με το Football Rankings, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς , έχει πλέον 12% πιθανότητες να φτάσει στον τελικό της Λειψίας και να κερδίσει την κούπα.

Η ΑΕΚ στον επόμενο γύρο θα παίξει με την Ράγιο Βαγιεκάνο η οποία κέρδισε 3-1 την Σαμσουνσπόρ στην Τουρκία και είναι πλέον τυπική διαδικασία η ρεβάνς στην Ισπανία.

Η Ράγιο έχει και αυτή 12% πιθανότητες ενώ μόλις 6% έχει η Φιορεντίνα. Μεγάλο φαβορί για την κούπα παραμένει με 22% η Κρίσταλ Πάλας η οποία έμεινε στο 0-0 με την ΑΕΚ Λάρνακας στην Αγγλίας στον 1ο αγώνα της φάσης των 16.

Το Στρασβούργο που έκανε διπλό στην έδρα της Ριέκα στο 1ο ματς έχει 20% και είναι στη 2η θέση της σχετικής λίστας.

🏆 To Win the Conference League: 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Crystal Palace – 22%

🇫🇷 Strasbourg – 20%

🇬🇷 AEK Athens – 12%

🇪🇸 Rayo Vallecano – 12%

🇮🇹 Fiorentina – 6%

🇩🇪 Mainz – 6%

🇺🇦 Shakhtar – 6%

🇳🇱 AZ Alkmaar – 4%

🇨🇾 AEK Larnaca – 4%

🇨🇿 Sparta Praha – 3%

🇵🇱 Raków Częstochowa – 3% (% per @OptaAnalyst) pic.twitter.com/qB8wxLxWrA — Football Rankings (@FootRankings) March 13, 2026

