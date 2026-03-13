«Ανω – Κάτω» και φέτος οι Παλαίμαχοι

Ούτε και φέτος θα τηρηθεί το έθιμο του αγώνα παλαιμάχων Ανω – Κάτω Πόλη. Ή μάλλον θα τηρηθεί με τον τρόπο που έγινε πέρυσι, με τη διάσπαση δηλαδή των παλαιμάχων μετά τη διαφωνία σε επιμέρους ζητήματα ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Ετσι, λοιπόν, όπως και πέρυσι, θα διεξαχθούν δύο αγώνες, ο ένας στο γήπεδο Παναχαϊκής και ο άλλος στο γήπεδο Προσφυγικών τη Μ. Παρασκευή.

Υπενθυμίζεται, πως τον Μάιο του 2024, λίγες ώρες πριν τη διεξαγωγή του καθιερωμένου αγώνα παλαιμάχων Ανω – Κάτω Πόλης, που ήταν προγραμματισμένος στο γήπεδο Προσφυγικών, οι παλαίμαχοι της Παναχαϊκής ανακοίνωσαν με απόφαση του ΔΣ ότι δεν θα λάβουν μέρος στο παιχνίδι, για πρώτη φορά μετά από 35 και πλέον χρόνια!

Υπήρχε, βέβαια, παρασκήνιο τις προηγούμενες ημέρες, καθώς είχαν εκφραστεί αντιδράσεις από κάποιους παλαίμαχους της Παναχαϊκής, οι οποίοι επιθυμούσαν να διεξαχθεί το παιχνίδι στο γήπεδο των «κοκκινόμαυρων» και όχι στο γήπεδο Προσφυγικών όπως είχε συμφωνηθεί πρόπερσι, για λόγους που δεν έχουν σχέση με το αγωνιστικό.

Μετά δημιουργήθηκαν επιπλέον προβλήματα σχετικά με το «Κάτω Πόλη» και το «Παναχαϊκή» με τους «κοκκινόμαυρους» να αναφέρονται στην ανακοίνωσή τους σε μονομερή απόφαση των όρων διεξαγωγής του αγώνα.

