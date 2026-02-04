Καρκίνος: Η πρόληψη δεν είναι σύνθημα, είναι πράξη

Οι Παγκόσμιες Ημέρες δεν είναι γιορτές. Είναι μέρες για να σταθούμε λίγο, να σκεφτούμε και να πάρουμε θέση. Να προβληματιστούμε, να ενημερωθούμε και –κυρίως– να δράσουμε.

Η Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου δεν υπάρχει για να λέμε απλώς μεγάλα λόγια. Υπάρχει για να μας δώσει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα κατάματα και να πάρουμε αποφάσεις. Να μιλήσουμε ανοιχτά και καθαρά, χωρίς φόβο.

Το πιο σημαντικό όπλο που έχουμε απέναντι στον καρκίνο είναι η πρόληψη, όχι σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά πρακτικά.

Τακτικός και ουσιαστικός έλεγχος για όλους, χωρίς αναβολές και χωρίς «θα το κάνω κάποια στιγμή». Γιατί ο στόχος είναι να μη φτάσουμε ποτέ στο σημείο όπου η νόσος δεν είναι πια εύκολα αντιμετωπίσιμη. Η πρόληψη είναι τα μέτρα που παίρνουμε πριν γίνει το πρόβλημα σοβαρό και μη αντιμετωπίσιμο.

Η σημερινή μέρα μάς δίνει τη δυνατότητα να απευθυνθούμε σε όλο τον κόσμο. Και έχει σημασία να το κάνουμε. Γιατί ο καρκίνος αφορά όλους μας. Δεν είναι ανίκητος. Αν τον αντιμετωπίσουμε έγκαιρα και υπεύθυνα, μπορούμε να τον νικήσουμε.

Το λέω όχι μόνο ως γιατρός, αλλά και ως άνθρωπος που έχει βρεθεί απέναντι σε αυτή την εμπειρία. Ξέρω από μέσα τι σημαίνει. Και ξέρω πόσο καθοριστικό ρόλο παίζουν η σωστή ενημέρωση, η πίστη, η φροντίδα του εαυτού μας και η ισορροπημένη διατροφή.

Απέναντι στον καρκίνο δεν στεκόμαστε με φόβο. Στεκόμαστε με αγάπη, ελπίδα και γνώση. Στεκόμαστε δίπλα σε όσους δίνουν τη μάχη και δεν τους αφήνουμε μόνους.

Για ένα μέλλον με περισσότερη πρόληψη, περισσότερη ενημέρωση και λιγότερο πόνο. Για ένα μέλλον χωρίς καρκίνο.

