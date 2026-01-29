Καρναβάλι 2026: Δείτε πότε και που θα τραγουδήσουν στην Πάτρα γνωστά «ονόματα»

Πλέον έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για τη φετινή διεξαγωγή του Πατρινού Καρναβαλιού 2026, το οποίο θα κορυφωθεί το διήμερο 21-22 Φεβρουαρίου.

Εκτός από τους χιλιάδες καρναβαλιστές που θα συμμετάσχουν στη νυχτερινή παρέλαση του Σαββάτου και στη μεγάλη παρέλαση των αρμάτων την Κυριακή, θα πραγματοποιηθούν και φέτος οι φημισμένοι καρναβαλικοί χοροί, οι οποίοι αναμένεται να αποτελέσουν σημείο αναφοράς για μικρούς και μεγάλους.

Άλλωστε, οι μεγάλοι καρναβαλικοί χοροί αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της κορύφωσης του Πατρινού Καρναβαλιού, προσελκύοντας κάθε χρόνο πλήθος επισκεπτών. Πολλές από τις εκδηλώσεις αναμένεται να φιλοξενήσουν σημαντικά ονόματα του ελληνικού τραγουδιού, τα οποία αναμένεται να ενισχύσουν το εορταστικό κλίμα και να προσελκύσουν και φέτος χιλιάδες επισκέπτες στην αχαϊκή πρωτεύουσα, που θα βρεθούν στην πόλη για να ζήσουν από κοντά τη μαγεία του μεγαλύτερου καρναβαλιού της χώρας.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, στον ετήσιο χορό που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου, στα «Αστέρια», θα εμφανιστούν ο Πασχάλης και η εμβληματική Μπέσσυ Αργυράκη, οι οποίοι αναμένεται να ξεσηκώσουν το κοινό με τις διαχρονικές τους επιτυχίες.

Ακόμα το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου, στο χώρο που λειτουργεί η «Αποθέωση» προγραμματίζεται μεγάλο πάρτι με καλεσμένους τους Σοφία Βόσσου, Κώστα Μπίγαλη και Μαντώ και είναι σίγουροι ότι θα ξεσηκώσουν το κοινό με δικές τους και όχι μόνο επιτυχίες.

Παράλληλα, την Κυριακή του Καρναβαλιού, στον πολυχώρο Royal, θα πραγματοποιηθεί μεγάλο καρναβαλικό πάρτι με καλεσμένους τον Διονύση Σχοινά και την Καίτη Γαρμπή, οι οποίοι θα δώσουν τον δικό τους ρυθμό στη βραδιά, ερμηνεύοντας αγαπημένα τραγούδια και κινούμενοι σε καθαρά καρναβαλικούς ρυθμούς.

Επιπλέον, η Χρυσηίδα Γκαγκούτη, γνώστη τραγουδίστρια που λέγεται και η Γκουρού του Ερώτα θα είναι στις 19 Φεβρουαρίου στο royal για να ξεσηκώσει το κοινό.

Φυσικά θα γίνουν και φέτος θεματικοί χοροί, όπως ο Λευκός Χορός που θα γίνει την Πέμπτη στο Χάραμα, ο «Κόκκινος χορός» που θα γίνει την Παρασκευή στο «Royal» και ο χορός των πληρωμάτων που θα γίνει την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου στην «Αποθέωση».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



