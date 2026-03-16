Κασσάνδρα Κουλουκουντής: Η Ελληνοαμερικανίδα που κέρδισε το πρώτο Όσκαρ Καλύτερου Κάστινγκ

Η Κασσάνδρα Κουλουκουντής κέρδισε το πρώτο της Όσκαρ στην ιστορία για την κατηγορία Καλύτερου Κάστινγκ στα 98α Βραβεία Όσκαρ που πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2026 στο Dolby Theatre του Λος Άντζελες, για τη δουλειά της στην ταινία «One Battle After Another».

Η Κουλουκουντής είναι Αμερικανίδα casting director, με ελληνική καταγωγή, και έχει διαγράψει σημαντική πορεία στον χώρο του αμερικανικού κινηματογράφου.

Η casting director γεννήθηκε το 1971 στις Ηνωμένες Πολιτείες και προέρχεται από γνωστή ελληνοαμερικανική οικογένεια που ασχολείται με τη ναυτιλία, καθώς είναι εγγονή του εφοπλιστή Manuel E. Kulukundis, μέλους της ιστορικής ναυτιλιακής οικογένειας Kulukundis.

Όπως είναι φανερό, ακολούθησε διαφορετική πορεία, σπουδάζοντας αρχικά στο Vassar College, από όπου αποφοίτησε το 1993, και στη συνέχεια ακολούθησε καριέρα στον χώρο του κινηματογράφου.

The Oscar for Best Casting goes to Cassandra Kulukundis for "One Battle After Another." #Oscars

Τα πρώτα της επαγγελματικά βήματα έγιναν ως ασκούμενη στην ταινία «Hard Eight», την πρώτη μεγάλου μήκους δημιουργία του Πολ Τόμας Άντερσον. Λίγα χρόνια αργότερα, από το «Magnolia» και μετά, εξελίχθηκε σε στενή συνεργάτιδά του, αναλαμβάνοντας το casting σχεδόν σε όλες τις ταινίες του. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν οι παραγωγές «There Will Be Blood» και «Inherent Vice».

Παράλληλα, η Κουλουκουντής έχει εργαστεί σε μια σειρά από σημαντικές κινηματογραφικές παραγωγές, όπως τα φιλμ «Ghost World», «Shattered Glass», «Harold & Kumar Go to White Castle», «A Late Quartet και Her» του σκηνοθέτη Σπάικ Τζόουνζ, ενώ σε αυτές περιλαμβάνεται επίσης η παραγωγή του «The Brutalist», μία ταινία που ονομάστηκε μία από τις δέκα καλύτερες του 2024 από το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου, έλαβε δέκα υποψηφιότητες στα Βραβεία Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου 2024 και κέρδισε τα Όσκαρ Καλύτερης Φωτογραφίας, Καλύτερης Πρωτότυπης Μουσικής και Α΄ Ανδρικού Ρόλου. Επιπλέον, η ταινία κέρδισε τρία βραβεία στις Χρυσές Σφαίρες του 2024.

Εκτός από το casting, η Κουλουκουντής έχει δραστηριοποιηθεί και στην παραγωγή, συμμετέχοντας στην κινηματογραφική τριλογία «The Disappearance of Eleanor Rigby». Με πολυετή παρουσία στον χώρο του Χόλιγουντ, η Κασσάνδρα Κουλουκουντής θεωρείται μία από τις σημαντικές Ελληνίδες της διεθνούς κινηματογραφικής βιομηχανίας, με καθοριστική συμβολή στην επιλογή ηθοποιών σε αναγνωρισμένες παραγωγές.

