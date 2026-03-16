Παύλιανη: Ιδανική πρόταση για ανοιξιάτικη απόδραση

Η σημερινή μας πρόταση είναι ιδανική για την άνοιξη και αφορά κυρίως οικογένειες, καθώς είναι ο «παράδεισος» του παιδιού.

Ο λόγος για την Παύλιανη, η οποία αποτελεί πια γνωστό και αγαπημένο προορισμό. Ο ορεινός οικισμός της Φθιώτιδας σε υψόμετρο κάτι παραπάνω από 1.000 μέτρα στις πλαγιές στης Οίτης και σε απόσταση περίπου δυόμισι ωρών από την Πάτρα έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής. Ειδικά για οικογένειες που ψάχνουν έναν τόπο όχι μόνο με όμορφη φύση και καλό φαγητό αλλά και με υποδομές για να διασκεδάσουν τα παιδιά.

Πριν περίπου 32 χρόνια, νέοι και νέες, με ιθύνοντα νου τον Βαγγέλη Ζωγράφο, αποφάσισαν να φτιάξουν αυτόν τον χώρο αναψυχής για τα παιδιά και τους νέους της περιοχής, σε μια εποχή που δεν υπήρχαν και ιδιαίτερες δυνατότητες για διασκέδαση.

Σταδιακά, οι υποδομές στο πάρκο αυξήθηκαν και τα σύνορά του επεκτάθηκαν, χάρη και στη γενναιοδωρία ορισμένων ντόπιων που παραχώρησαν εκτάσεις που παλαιότερα καλλιεργούνταν.

Πλέον αποτελεί hot προορισμό και κυρίως την άνοιξη κάθε σαββατοκύριακο η επισκεψιμότητα χτυπά «κόκκινο».

Η πρώτη εικόνα που συναντά κάποιος είναι η κεντρική είσοδος/έξοδος του πάρκου ανάμεσα στην Ανω και την Κάτω Παύλιανη, τους δύο οικισμούς του χωριού. Εκεί συμβουλευόμαστε την πινακίδα και ενεργοποιούμε στο κινητό μας μέσω QR Code τον χάρτη που δείχνει τη θέση μας εντός του πάρκου σε πραγματικό χρόνο.

Στο πάρκο υπάρχει δυνατότητα για δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες, υψηλότερης ή ηπιότερης δυσκολίας και έντασης. Κούνια πάνω από το ποτάμι, τραμπολίνο και άλλες ασκήσεις στο υπαίθριο γυμναστήριο. Οι πιο «θαρραλέοι» μπορείτε να σκαρφαλώσετε σε δενδρόσπιτα ή να χρησιμοποιήσετε το τελεφερίκ-τροχαλία. Υπάρχει άφθονος χώρος για παιχνίδια με μπάλα. Ολα αυτά επέλεξαν να κάνουν τα παιδιά της παρέας μας. Οι μεγαλύτεροι αρκεστήκαμε να απολαύσουμε τη φύση στα ξύλινα παγκάκια.

Από το πάρκο ξεκινά ένα ανηφορικό (σηματοδοτημένο με κόκκινα σημάδια) μονοπάτι. Περπατήσαμε για περισσότερη από 1 ώρα ανάμεσα σε θεόρατα έλατα και άλλα δέντρα. Αξιζε όμως τον κόπο να φτάσουμε στα 1.260 μέτρα υψόμετρο για να θαυμάσουμε την πανοραμική θέα προς τον Μαλιακό Κόλπο. Αλλά και τον «Σιδερένιο Θρόνο» μια εντυπωσιακή κατασκευή που θυμίζει Game of Thrones.

