Κασσελάκης: «Η Ελλάδα είναι έτοιμη για πρωθυπουργό που δεν την προδίδει – και ας είναι gay» ΒΙΝΤΕΟ

Μετωπική επίθεση στο πολιτικό σύστημα και δηλώσεις με έντονο πολιτικό και κοινωνικό φορτίο περιλαμβάνει η συνέντευξη του Στέφανος Κασσελάκης στην ΚΡΗΤΗ TV, η οποία θα προβληθεί αύριο, Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026.

Ο πρόεδρος του Κίνημα Δημοκρατίας δηλώνει πως «υπάρχουν πολλοί gay στη Βουλή και στην κυβέρνηση που κρύβονται, επειδή φοβούνται ότι θα πληγεί η εικόνα τους», προσθέτοντας ότι η ελληνική κοινωνία είναι πλέον έτοιμη «να αποκτήσει έναν πρωθυπουργό που δεν την προδίδει – και ας είναι gay».

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Στέφανος Κασσελάκης απευθύνει μήνυμα προς τους νέους ανθρώπους, τονίζοντας τη σημασία της αυθεντικότητας και της ελεύθερης έκφρασης, κάνοντας λόγο για «τη δύναμη της καρδιάς και της αλήθειας» ως θεμέλια μιας υγιούς κοινωνίας.

Ασκεί, παράλληλα, σφοδρή κριτική στο πολιτικό σύστημα, χαρακτηρίζοντας την αντιπαράθεση γύρω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ως «διαμάχη για το ποιος κλέβει λιγότερο», ενώ απορρίπτει τη σημασία των δημοσκοπήσεων, τις οποίες χαρακτηρίζει «παντελώς άχρηστες». Υπερασπίζεται τη θητεία του στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρεται στο Πόθεν Έσχες του, στις προοπτικές πολιτικών συνεργασιών και στη συνολική ανάγκη για πολιτική ανανέωση, με έμφαση –όπως σημειώνει– στην καθαρότητα και την ειλικρίνεια.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στον σύζυγό του, Τάιλερ Μακμπέθ, ο οποίος μιλά για τη ζωή τους στην Αθήνα, τη δημόσια παρουσία ενός ανοιχτά gay ζευγαριού στην Ελλάδα και τη σημασία της προσωπικής συνέπειας απέναντι στην κριτική. Όπως τονίζει, το κρίσιμο ζητούμενο δεν είναι ο σεξουαλικός προσανατολισμός ενός πολιτικού, αλλά η καταλληλότητά του να ηγηθεί της χώρας.

Ο Στέφανος Κασσελάκης αναφέρεται επίσης στη σύνδεσή του με την Κρήτη, εκφράζοντας την πρόθεσή του να επενδύσει στο νησί, ενώ μιλά και για την προσωπική του διαδρομή, όπως αποτυπώνεται στο βιβλίο του με τίτλο Δεύτερη Ευκαιρία.

