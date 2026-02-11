Κασσελάκης κατά κυβέρνησης για το άρθρο 86: «Υποκριτική στάση – Εργαλειοποιείται για να σωθούν υπουργοί»

Για «υποκριτική στάση» της Νέας Δημοκρατίας στο ζήτημα της αναθεώρησης του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών έκανε λόγο ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση αξιοποιεί τη σχετική συζήτηση «για να σώσει τους υπουργούς της».

Μιλώντας το πρωί της Τετάρτης (11.02.2026) στον ΑΝΤ1, ο κ. Κασσελάκης υποστήριξε ότι η κυβερνητική πλευρά χρησιμοποιεί την αναθεώρηση του άρθρου 86 με πολιτική σκοπιμότητα, επιμένοντας πως το θέμα της ευθύνης υπουργών απαιτεί ουσιαστική αντιμετώπιση και όχι, όπως είπε, επικοινωνιακή διαχείριση.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατηγορώντας την για λαϊκισμό αναφορικά με τις προτάσεις περί επιδομάτων μέσω μονομερούς διαγραφής χρέους, υποστηρίζοντας ότι τέτοιες θέσεις δεν μπορούν να εφαρμοστούν ρεαλιστικά.

Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας προχώρησε και σε εκτίμηση για τον ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας πως «δεν νομίζω ότι θα κατέβει καν στις εκλογές», ενώ σχολίασε και τη στάση άλλων κομμάτων της Αριστεράς, όπως το ΚΚΕ και τη Νέα Αριστερά, υποστηρίζοντας ότι η διαρκής άρνηση σε κυβερνητικές πρωτοβουλίες συνιστά, κατά την άποψή του, μορφή πολιτικής συντήρησης.

