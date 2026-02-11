Κασσελάκης κατά κυβέρνησης για το άρθρο 86: «Υποκριτική στάση – Εργαλειοποιείται για να σωθούν υπουργοί»

Σκληρή πολιτική κριτική άσκησε ο Στέφανος Κασσελάκης για την αναθεώρηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών, ενώ παράλληλα προχώρησε σε αιχμηρές εκτιμήσεις για τον ΣΥΡΙΖΑ και το ευρύτερο πολιτικό σκηνικό.

Κασσελάκης κατά κυβέρνησης για το άρθρο 86: «Υποκριτική στάση - Εργαλειοποιείται για να σωθούν υπουργοί»
11 Φεβ. 2026 14:23
Pelop News

Για «υποκριτική στάση» της Νέας Δημοκρατίας στο ζήτημα της αναθεώρησης του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών έκανε λόγο ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση αξιοποιεί τη σχετική συζήτηση «για να σώσει τους υπουργούς της».

Μιλώντας το πρωί της Τετάρτης (11.02.2026) στον ΑΝΤ1, ο κ. Κασσελάκης υποστήριξε ότι η κυβερνητική πλευρά χρησιμοποιεί την αναθεώρηση του άρθρου 86 με πολιτική σκοπιμότητα, επιμένοντας πως το θέμα της ευθύνης υπουργών απαιτεί ουσιαστική αντιμετώπιση και όχι, όπως είπε, επικοινωνιακή διαχείριση.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατηγορώντας την για λαϊκισμό αναφορικά με τις προτάσεις περί επιδομάτων μέσω μονομερούς διαγραφής χρέους, υποστηρίζοντας ότι τέτοιες θέσεις δεν μπορούν να εφαρμοστούν ρεαλιστικά.

Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας προχώρησε και σε εκτίμηση για τον ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας πως «δεν νομίζω ότι θα κατέβει καν στις εκλογές», ενώ σχολίασε και τη στάση άλλων κομμάτων της Αριστεράς, όπως το ΚΚΕ και τη Νέα Αριστερά, υποστηρίζοντας ότι η διαρκής άρνηση σε κυβερνητικές πρωτοβουλίες συνιστά, κατά την άποψή του, μορφή πολιτικής συντήρησης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:08 Με 8,2 κιλά κάνναβη συνελήφθη 31χρονος στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος
16:00 Τασούλας: Ομιλείτε Ελληνικά! – Η εύστοχη προτροπή του Προέδρου της Δημοκρατίας
15:54 Δείτε μπαίνει σε λειτουργία η Εργάνη ΙΙ, τι αλλάζει για εργαζόμενους
15:48 Αλλαγή σκυτάλης στην παράταξη «Εμπορική Ανανέωση»
15:41 Σε εξέλιξη η συνάντηση Μητσοτάκη Ερντογάν, ποιες άλλες συναντήσεις γίνονται
15:36 Σε κλίμα οδύνης η κηδεία της 35χρονης Πατρινής Ευανθίας Αγγελοπούλου στην Άρτα
15:27 Ο Τραμπ αύξησε τους δασμούς στην Ελβετία για του…άρεσε ο τρόπος που του μίλησε
15:19 Πατρινό Καρναβάλι: Υπογράφτηκε η προγραμματική σύμβαση Δήμου-Περιφέρειας-ΚΕΔΗΠ – Τι περιλαμβάνει
15:15 Κατσιμήγα: «Συνέπεια, σωστή δουλειά και πίστη στο πλάνο»
15:08 Λάρισα: Άνδρας απείλησε και κυνηγούσε παιδιά με μαχαίρι
15:00 Πάτρα: Μετακομίζει η Διεύθυνση Μεταφορών Αχαΐας
14:59 Σοβαρό εργατικό ατύχημα στη Θεσσαλονίκη: Πολυτραυματίας 49χρονος σε γαλακτοβιομηχανία
14:54 Λάρισα: Άνδρας κυνηγούσε ανήλικους με μαχαίρι – Νυχτερινή επιχείρηση της Αστυνομίας
14:51 Βόλος: Ναρκωτικά σε κτηνοτροφική μονάδα – Χειροπέδες στον αδελφό προέδρου Κτηνοτρόφων Μαγνησίας
14:49 Ξανά στο νοσοκομείο η Σία Κοσιώνη μετά την πνευμονία
14:45 ΟΠΕΚΑ: Πότε πληρώνονται τα επιδόματα Φεβρουαρίου – Πότε θα φανούν τα χρήματα στα ΑΤΜ
14:44 Νεκρός 52χρονος τουρίστας στη θάλασσα στο Ηράκλειο – Προανάκριση για τα αίτια
14:39 Τροχαίο με στρατιωτικό όχημα Steyr στην Ορεστιάδα – Δύο στρατιώτες στο νοσοκομείο
14:32 Ανδρέας Κατσανιώτης: Ισχυρή αποτροπή, σταθερές συμμαχίες και καθαρό στρατηγικό αποτύπωμα για την Ελλάδα
14:32 Έφτασε στην Άγκυρα ο Μητσοτάκης: Ξεκίνησε η συνάντηση με Ερντογάν
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ