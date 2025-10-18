Κασσελάκης μετά τη διαρροή συνομιλίας με Τζάκρη: «Υπερήφανος για τη Θεοδώρα, δεν μας κρατάει κανείς»

Μετά τη διαρροή ιδιωτικής συνομιλίας του με τη βουλευτή Θεοδώρα Τζάκρη, ο Στέφανος Κασσελάκης απάντησε δημόσια με ανάρτηση, στηρίζοντας ανοιχτά τη συνεργάτιδά του και καταδικάζοντας τη στοχοποίησή της. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι το Κίνημα Δημοκρατίας παραμένει ανεξάρτητο από επιχειρηματικά συμφέροντα, ενώ η Τζάκρη ανακοίνωσε πως προσφεύγει στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Κασσελάκης μετά τη διαρροή συνομιλίας με Τζάκρη: «Υπερήφανος για τη Θεοδώρα, δεν μας κρατάει κανείς»
18 Οκτ. 2025 19:12
Pelop News

Στο επίκεντρο βρέθηκε ο Στέφανος Κασσελάκης μετά τη διαρροή αποσπάσματος συνομιλίας του με τη βουλευτή και αντιπρόεδρο του Κινήματος Δημοκρατίας, Θεοδώρα Τζάκρη. Ο πρόεδρος του κόμματος απάντησε με ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, στέλνοντας μήνυμα στήριξης προς την Τζάκρη και καταδικάζοντας τη στοχοποίηση που δέχεται.

«Όσοι ειρωνεύονται τη Θεοδώρα Τζάκρη, μακάρι να είχαν το ένα δέκατο από τα κότσια που έχει δείξει στη ζωή και την πολιτική της διαδρομή», έγραψε ο Κασσελάκης, υπογραμμίζοντας ότι η βουλευτής έχει δεχθεί «άπλετο σεξισμό και bullying» στα χρόνια της πολιτικής της πορείας.

Σκηνές διάλυσης στο Κίνημα Δημοκρατίας: Η Τζάκρη ανέβασε στο Instagram ιδιωτική συνομιλία με τον Κασσελάκη ΦΩΤΟ

Ο πρόεδρος του Κινήματος τόνισε παράλληλα ότι το κόμμα του «δεν έχει καμία εξάρτηση από επιχειρηματικά συμφέροντα ούτε βασίζεται σε χορηγούς», επιμένοντας πως παραμένει πιστό στις αρχές της ανεξαρτησίας και της πολιτικής συνέπειας. «Μια χαρά είμαστε στο Κίνημα», ανέφερε χαρακτηριστικά, καλώντας τα μέλη του κόμματος «να πεισμώσουν» απέναντι στην τοξικότητα.

Η ανάρτηση της Τζάκρη, που φαίνεται να προκάλεσε τη διαρροή, αφορούσε screenshot από συνομιλία της με τον Κασσελάκη, το οποίο κοινοποιήθηκε κατά λάθος από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Στην ανάρτησή της, η ίδια σημείωσε πως πρόκειται για παραβίαση προσωπικών δεδομένων και γνωστοποίησε ότι προσφεύγει στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, επισημαίνοντας πως η σχέση της με τον πρόεδρο του κόμματος παραμένει «ισχυρή και αδιατάρακτη».

«Όποιοι επιχείρησαν να υπονομεύσουν το Κίνημα Δημοκρατίας είναι εκτεθειμένοι ηθικά και πολιτικά», τόνισε η βουλευτής, προσθέτοντας πως θα φτάσει την υπόθεση «μέχρι τέλους».

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα, ενώ ο Στέφανος Κασσελάκης έκλεισε την ανάρτησή του με το γνωστό απόφθεγμα του Γκάντι: «Πρώτα σε αγνοούν, μετά σε κοροϊδεύουν, μετά σε πολεμούν, μετά τους νικάς».
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:23 Η Νότιγχαμ Φόρεστ απέλυσε πρώην προπονητή της Παναχαϊκής
21:12 Ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχία, που εκτελούσε το δρομολόγιο Κιάτο – Αίγιο
21:08 «Μην πειράξετε τα ονόματα των θυμάτων», το κοινό μήνυμα Καρυστιανού και Ρούτσι
20:52 Πυροσβεστική: Ενισχύεται με 4.500 επιπλέον μάχιμα στελέχη έως το 2026
20:44 Ελλάδα: Μακάβριο στατιστικό, οι περιοχές που μετρούν περισσότερους θανάτους από ότι γεννήσεις
20:32 ΗΠΑ: Χαμός με τον Τραμπ, τον παρομοιάζουν με τον Χίτλερ! ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
20:19 Καιρός (19/10/2025): Διήμερο κακοκαιρίας προ των πυλών, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας
20:12 Ο Απόλλων έκανε τη δουλειά στην Κέρκυρα, πρώτη νίκη «εκτός»
20:11 Νίκες για Πάτραι, Νίκη Προαστείου και Πήγασο στην Α΄ Κατηγορία
20:05 Η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου το ήθελε πολύ και έκανε το «2 στα 2» στην έδρα της ΦΩΤΟ
20:00 Κεφαλονιά: Αποκαλύψεις-σοκ για τη 17χρονη που κακοποίησε τη 13χρονη – Τρία χρόνια εκφοβισμού καταγγέλλει η μητέρα ΒΙΝΤΕΟ
19:48 Κατάθεση-κλειδί στη Φοινικούντα: Ο επιχειρηματίας που δέχθηκε το πρώτο τηλεφώνημα μετά το φονικό σπάει τη σιωπή του
19:47 Πάτρα: Καπνοί από διαμέρισμα στην Αγίου Νικολάου – Στο σημείο η Πυροσβεστική
19:39 Κανελλόπουλος: «Η ΝΕΠ ήταν καλύτερη και νίκησε δίκαια»
19:35 Πάτρα: Αυτοκίνητο παρκαρισμένο δίπλα στις ράγες προκάλεσε συναγερμό – Κίνδυνος δυστυχήματος στη Βορείου Ηπείρου
19:24 Χωρίς δίπλωμα και με επικίνδυνη νταλίκα: «Τσουχτερό» πρόστιμο 2.365 ευρώ σε 57χρονο στην Αττική Οδό
19:12 Κασσελάκης μετά τη διαρροή συνομιλίας με Τζάκρη: «Υπερήφανος για τη Θεοδώρα, δεν μας κρατάει κανείς»
19:11 Πύργος: Έφυγε από τη ζωή ο Βασίλης Λαμπαούνας – Ο έμπορος που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή στην αγορά της Ηλείας
19:00 Τα εγκεφαλικά και τα εμφράγματα δεν είναι ποτέ «ξαφνικά» – Τι αποκαλύπτει νέα διεθνής μελέτη
18:54 Νοσοκομείο Μεσολογγίου: Ασθενής με διαβήτη κινδύνευσε να χάσει το πόδι του -Καταγγελία κόρης για αδιαφορία γιατρών
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18-19/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ