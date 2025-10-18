Κασσελάκης μετά τη διαρροή συνομιλίας με Τζάκρη: «Υπερήφανος για τη Θεοδώρα, δεν μας κρατάει κανείς»

Στο επίκεντρο βρέθηκε ο Στέφανος Κασσελάκης μετά τη διαρροή αποσπάσματος συνομιλίας του με τη βουλευτή και αντιπρόεδρο του Κινήματος Δημοκρατίας, Θεοδώρα Τζάκρη. Ο πρόεδρος του κόμματος απάντησε με ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, στέλνοντας μήνυμα στήριξης προς την Τζάκρη και καταδικάζοντας τη στοχοποίηση που δέχεται.

«Όσοι ειρωνεύονται τη Θεοδώρα Τζάκρη, μακάρι να είχαν το ένα δέκατο από τα κότσια που έχει δείξει στη ζωή και την πολιτική της διαδρομή», έγραψε ο Κασσελάκης, υπογραμμίζοντας ότι η βουλευτής έχει δεχθεί «άπλετο σεξισμό και bullying» στα χρόνια της πολιτικής της πορείας.

Σκηνές διάλυσης στο Κίνημα Δημοκρατίας: Η Τζάκρη ανέβασε στο Instagram ιδιωτική συνομιλία με τον Κασσελάκη ΦΩΤΟ

Ο πρόεδρος του Κινήματος τόνισε παράλληλα ότι το κόμμα του «δεν έχει καμία εξάρτηση από επιχειρηματικά συμφέροντα ούτε βασίζεται σε χορηγούς», επιμένοντας πως παραμένει πιστό στις αρχές της ανεξαρτησίας και της πολιτικής συνέπειας. «Μια χαρά είμαστε στο Κίνημα», ανέφερε χαρακτηριστικά, καλώντας τα μέλη του κόμματος «να πεισμώσουν» απέναντι στην τοξικότητα.

Η ανάρτηση της Τζάκρη, που φαίνεται να προκάλεσε τη διαρροή, αφορούσε screenshot από συνομιλία της με τον Κασσελάκη, το οποίο κοινοποιήθηκε κατά λάθος από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Στην ανάρτησή της, η ίδια σημείωσε πως πρόκειται για παραβίαση προσωπικών δεδομένων και γνωστοποίησε ότι προσφεύγει στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, επισημαίνοντας πως η σχέση της με τον πρόεδρο του κόμματος παραμένει «ισχυρή και αδιατάρακτη».

«Όποιοι επιχείρησαν να υπονομεύσουν το Κίνημα Δημοκρατίας είναι εκτεθειμένοι ηθικά και πολιτικά», τόνισε η βουλευτής, προσθέτοντας πως θα φτάσει την υπόθεση «μέχρι τέλους».

Δεν είμαι σε mood να απαντάω στα τρολ της Blue Skies – αλήθεια, πώς πάει η έρευνα του οικονομικού εισαγγελέα; – ούτε στα τρολ των Δημοκρατών του Μπουζουξίδικου – αλήθεια, το σώσατε το σπίτι σας; Εάν χαίρεστε επειδή ένα άτομο έπεσε θύμα ηλεκτρονικού εγκλήματος, κοιτάξτε καλύτερα… pic.twitter.com/HlOddb1KkI — Stefanos Kasselakis – Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) October 18, 2025

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα, ενώ ο Στέφανος Κασσελάκης έκλεισε την ανάρτησή του με το γνωστό απόφθεγμα του Γκάντι: «Πρώτα σε αγνοούν, μετά σε κοροϊδεύουν, μετά σε πολεμούν, μετά τους νικάς».

