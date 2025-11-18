Καταδίκη για revenge porn: 3 χρόνια με αναστολή στον Στάθη Παναγιωτόπουλο

Ένοχος κρίθηκε ο Στάθης Παναγιωτόπουλος στη νέα δίκη για υπόθεση revenge porn, με το δικαστήριο να του επιβάλλει ποινή φυλάκισης τριών ετών με αναστολή. Η διαδικασία διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών, κατόπιν αιτήματος της δεύτερης καταγγέλλουσας.

18 Νοέ. 2025 11:27
Αυλαία έπεσε στη δίκη του τηλεπαρουσιαστή Στάθη Παναγιωτόπουλου, η οποία διεξήχθη σήμερα κεκλεισμένων των θυρών στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης. Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο και του επέβαλε ποινή φυλάκισης τριών ετών με αναστολή για τη διακίνηση ευαίσθητου υλικού προσωπικών στιγμών, χωρίς συναίνεση.

Η ακροαματική διαδικασία ξεκίνησε το πρωί, με την κατάθεση της καταγγέλλουσας, και ακολούθησε διάσκεψη του δικαστηρίου πριν την απόφαση. Ο παρουσιαστής δεν παρέστη στο ακροατήριο, εκπροσωπήθηκε από τον συνήγορό του.

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης, ο δικηγόρος της καταγγέλλουσας, Απόστολος Λύτρας, δήλωσε: «Αυτό που έγινε δεκτό, με την προσκόμιση εγγράφων, είναι ότι πάσχει από σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα και δεν ενήργησε με σκοπό εκδίκησης».

Από την πλευρά του, ο συνήγορος του Στάθη Παναγιωτόπουλου τόνισε πως: «Το δικαστήριο αναγνώρισε ότι δεν υπήρχε πρόθεση βλάβης, μετατρέποντας την κατηγορία από κακούργημα σε πλημμέλημα, ενώ του αναγνωρίστηκε και το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο παρουσιαστής έχει ήδη καταδικαστεί σε άλλη υπόθεση σε τριετή ποινή, ενώ εκκρεμεί ακόμη μία δίκη εις βάρος του για διακίνηση υλικού με άλλη σύντροφό του.

Στο μεταξύ, όπως είχε αναφερθεί σε τηλεοπτική εκπομπή, ο Παναγιωτόπουλος φέρεται να ζει απομονωμένος, ασχολούμενος με μεταφράσεις σε ιστοσελίδες και πωλήσεις υλικού από τη μουσική συλλογή του.

