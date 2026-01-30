Καταδίκη και τριετή φυλάκιση σε δάσκαλο για σεξουαλική παρενόχληση 10χρονης μαθήτριας!
Σύμφωνα με την καταγγελία, οι συγκεκριμένες πράξεις τελέστηκαν κατά τη διάρκεια του ολοήμερου σχολείου, σε περιοχή ανατολικά της Θεσσαλονίκης
Στη Θεσσαλονίκη δάσκαλος καταδικάστηκε σε συνολική φυλάκιση τριών ετών, με τριετή αναστολή, επειδή παρενόχλησε σεξουαλικά μία μαθήτριά του. Κρίθηκε ένοχος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και κατάχρηση ανηλίκου.
Η υπόθεση οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη τον Μάρτιο του 2023, ύστερα από καταγγελία στην αστυνομία ότι ο 56χρονος, σήμερα, εκπαιδευτικός θώπευσε και φίλησε την 10 ετών, τότε, μαθήτρια του.
Σύμφωνα με την ίδια καταγγελία, οι συγκεκριμένες πράξεις τελέστηκαν κατά τη διάρκεια του ολοήμερου σχολείου, σε περιοχή ανατολικά της συμπρωτεύουσας. Ο δάσκαλος είχε συλληφθεί τότε στο πλαίσιο του αυτοφώρου.
Μετά από αλλεπάλληλες αναβολές η δίκη έγινε στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης. Ο καταδικασθείς εκπαιδευτικός δεν παρέστη στο ακροατήριο και εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο, μέσω της οποίας αρνήθηκε τις πράξεις.
