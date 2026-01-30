Καταδίκη και τριετή φυλάκιση σε δάσκαλο για σεξουαλική παρενόχληση 10χρονης μαθήτριας!

30 Ιαν. 2026 21:41
Στη Θεσσαλονίκη δάσκαλος καταδικάστηκε σε συνολική φυλάκιση τριών ετών, με τριετή αναστολή, επειδή παρενόχλησε σεξουαλικά μία μαθήτριά του. Κρίθηκε ένοχος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και κατάχρηση ανηλίκου.

Η υπόθεση οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη τον Μάρτιο του 2023, ύστερα από καταγγελία στην αστυνομία ότι ο 56χρονος, σήμερα, εκπαιδευτικός θώπευσε και φίλησε την 10 ετών, τότε, μαθήτρια του.

Σύμφωνα με την ίδια καταγγελία, οι συγκεκριμένες πράξεις τελέστηκαν κατά τη διάρκεια του ολοήμερου σχολείου, σε περιοχή ανατολικά της συμπρωτεύουσας. Ο δάσκαλος είχε συλληφθεί τότε στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Μετά από αλλεπάλληλες αναβολές η δίκη έγινε στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης. Ο καταδικασθείς εκπαιδευτικός δεν παρέστη στο ακροατήριο και εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο, μέσω της οποίας αρνήθηκε τις πράξεις.

