Καταδίωξη και τραυματισμοί αστυνομικών στον Άγιο Δημήτριο – Σεσημασμένος ο ένας από τους δράστες της διάρρηξης

Σκηνές κινηματογραφικής καταδίωξης εκτυλίχθηκαν στον Άγιο Δημήτριο, όταν τέσσερις διαρρήκτες, στην προσπάθειά τους να διαφύγουν, εμβόλισαν δύο μηχανές της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., τραυματίζοντας τρεις αστυνομικούς. Ένας από τους δράστες έχει ήδη ταυτοποιηθεί και είναι σεσημασμένος, ενώ μέσα στην ημέρα αναμένεται να ταυτοποιηθούν και οι υπόλοιποι.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης, γύρω στις 8:00, όταν περίοικοι στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου παρατήρησαν ύποπτες κινήσεις κοντά σε κατοικία της οποίας οι ένοικοι έλειπαν. Με τη βοήθεια φακών προσπάθησαν να διαπιστώσουν τι συμβαίνει και ειδοποίησαν άμεσα την Άμεση Δράση.

Σε λίγα λεπτά έφτασαν στο σημείο δύο μηχανές της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., όμως τη στιγμή εκείνη οι τέσσερις δράστες βγήκαν από το σπίτι και, αντιλαμβανόμενοι την παρουσία των αστυνομικών, μπήκαν στο αυτοκίνητό τους και διέφυγαν με μεγάλη ταχύτητα, κινούμενοι ανάποδα στην οδό Αγίου Δημητρίου.

Η επικίνδυνη πορεία τους έθεσε σε κίνδυνο πεζούς και διερχόμενα οχήματα, ενώ λίγο αργότερα το όχημά τους εγκλωβίστηκε σε στενό. Στην προσπάθειά τους να διαφύγουν, οι δράστες έκαναν όπισθεν και εμβόλισαν τις μηχανές των αστυνομικών, προκαλώντας τον τραυματισμό τριών μελών της ομάδας ΔΙ.ΑΣ.

Ένας από τους τραυματίες αστυνομικούς πυροβόλησε στα λάστιχα του αυτοκινήτου, καταφέρνοντας να ακινητοποιήσει το όχημα. Οι δράστες ωστόσο εγκατέλειψαν το αυτοκίνητο και τράπηκαν σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση.

Οι Αρχές βρίσκονται σε εγρήγορση, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, ένας από τους εμπλεκόμενους έχει ήδη ταυτοποιηθεί, καθώς πρόκειται για σεσημασμένο άτομο που έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις αστυνομικές αρχές. Οι έρευνες συνεχίζονται για την ταυτοποίηση και των υπόλοιπων τριών συνεργών του, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο σύνδεσής τους με άλλες διαρρήξεις στην Αττική.

