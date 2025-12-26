Καταδίωξη σπείρας που ξήλωνε μετασχηματιστές από στύλους του ΔΕΔΔΗΕ – Τους έπιασαν στην Κορινθία

Οι τρεις συλληφθέντες, ένας Έλληνας και δύο αλλοδαποί ηλικίας 38 και 19 ετών, αρχικά εντοπίστηκαν από ομάδα ΟΠΚΕ την παραμονή των Χριστουγέννων να κινούνται με όχημα σε χωριό του δήμου Άργους-Μυκήνων.

26 Δεκ. 2025 11:18
Χειροπέδες μετά από επεισοδιακή καταδίωξη σε σπείρα που ξήλωνε μετασχηματιστές από στύλους του ΔΕΔΔΗΕ για να αποσπάσουν τον χαλκό, πέρασαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άργους-Μυκηνών.

Οι τρεις συλληφθέντες, ένας Έλληνας και δύο αλλοδαποί ηλικίας 38 και 19 ετών, αρχικά εντοπίστηκαν από ομάδα ΟΠΚΕ την παραμονή των Χριστουγέννων να κινούνται με όχημα σε χωριό του δήμου Άργους-Μυκήνων.

Στη θέα των αστυνομικών, όμως, ο οδηγός του οχήματος ανέπτυξε ιλιγγιώδη ταχύτητα προκειμένου με επικίνδυνους ελιγμούς να αποφύγει τον έλεγχο.

Αφού σε κάποιο σημείο της καταδίωξης οι επιβαίνοντες στο αυτοκίνητο πέταξαν στον δρόμο μια τσάντα με διαρρηκτικά εργαλεία, το όχημα εξετράπη της πορείας του σε περιοχή της Κορινθίας και προσέκρουσε σε στύλο της ΔΕΗ με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί. Όσο για τους επιβάτες, στην προσπάθειά τους να διαφύγουν πεζή, εντοπίστηκαν από τους αστυνομικούς και στη συνέχεια προσήχθησαν και συνελήφθησαν.

Η έρευνα αποκάλυψε ότι οι τρεις άνδρες είχαν μεταβεί στην περιοχή που εντοπίστηκαν προκειμένου να κλέψουν χαλκό από μετασχηματιστή του ΔΕΔΔΗΕ, ενώ είχαν προηγηθεί άλλες 14 ανάλογες παράνομες πράξεις – από τις αρχές Σεπτεμβρίου μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου – με το κόστος της ζημίας που προκλήθηκε να ξεπερνά τα 90.000 ευρώ.

