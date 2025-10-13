Καταδίωξη στη Φθιώτιδα μετά από απόπειρα κλοπής: Συλλήψεις δύο αδελφιών, αναζητείται συνεργός

Σκηνές αστυνομικής ταινίας εκτυλίχθηκαν στη Φθιώτιδα, όταν τρεις Ρομά επιχείρησαν να κλέψουν σπίτι ηλικιωμένης στη Στυλίδα και στη συνέχεια ενεπλάκησαν σε άγρια καταδίωξη με περιπολικά. Δύο από αυτούς συνελήφθησαν, ενώ ο τρίτος κατάφερε να διαφύγει.

Καταδίωξη στη Φθιώτιδα μετά από απόπειρα κλοπής: Συλλήψεις δύο αδελφιών, αναζητείται συνεργός
13 Οκτ. 2025 14:43
Επεισοδιακή καταδίωξη σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στη Φθιώτιδα, ύστερα από απόπειρα κλοπής σε σπίτι στη Στυλίδα. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη ενός άνδρα και μίας γυναίκας, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του τρίτου μέλους της ομάδας, που διέφυγε. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν αφορούν απόπειρα διακεκριμένης κλοπής, συνέργεια σε απόπειρα διακεκριμένης κλοπής και απείθεια.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε γύρω στις 14:30, όταν τρεις Ρομά μετέβησαν στο χωριό Σπαρτιά του Δήμου Στυλίδας. Η 56χρονη εισήλθε σε σπίτι μίας 81χρονης με σκοπό να κλέψει, ωστόσο η ηλικιωμένη την αντιλήφθηκε και την ανάγκασε να τραπεί σε φυγή μαζί με τον συνεργό της. Τους περίμενε στο αυτοκίνητο ο 54χρονος αδελφός της γυναίκας, ο οποίος ανέλαβε να τους διαφύγει.

Η καταδίωξη

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, το όχημα κινήθηκε με μεγάλη ταχύτητα από την ανατολική Φθιώτιδα προς τη Λαμία, με τους αστυνομικούς της Στυλίδας να τους εντοπίζουν στην 236η χ/θ και να τους καλούν να σταματήσουν. Ο οδηγός αγνόησε τα ηχητικά σήματα και επιδόθηκε σε επικίνδυνους ελιγμούς, επιχειρώντας να ξεφύγει.

Μετά από συντονισμένη επιχείρηση της Αστυνομίας, το αυτοκίνητο εγκλωβίστηκε τελικά σε αδιέξοδο μέσα σε χωράφι με ελιές, στην περιοχή πίσω από το «222». Οι δύο συλληφθέντες επιχείρησαν να διαφύγουν πεζοί, αλλά ακινητοποιήθηκαν από αστυνομικούς της Στυλίδας, ενώ ο τρίτος συνεργός διέφυγε και αναζητείται.

Οι συλλήψεις και οι κατηγορίες

Τα δύο αδέλφια οδηγήθηκαν την Κυριακή στην εισαγγελία και παραπέμφθηκαν σε κύρια ανάκριση. Ο 54χρονος κατηγορείται επιπλέον για επικίνδυνη οδήγηση, καθώς κατά τη διάρκεια της καταδίωξης κινήθηκε με υπερβολική ταχύτητα και ελιγμούς που έθεσαν σε κίνδυνο άλλους οδηγούς.

Μέσω του συνηγόρου τους ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου, ενώ έως τότε παραμένουν κρατούμενοι στο Αστυνομικό Μέγαρο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φθιώτιδας.
