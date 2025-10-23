Καταδίωξη στο Κορωπί: Ο 22χρονος χωρίς πινακίδες, το αλκοόλ και η τρελή πορεία μέσα στα κόκκινα φανάρια

Η καταδίωξη ξεκίνησε όταν αστυνομικοί εντόπισαν μια μηχανή χωρίς πινακίδες να κινείται στη συμβολή των οδών Ευελπίδων και Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Όταν του έκαναν σήμα να σταματήσει, ο νεαρός οδηγός πάτησε γκάζι και παραβιάζοντας κόκκινα φανάρια μπήκε ακόμη και στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, προκαλώντας συναγερμό στην ΕΛ.ΑΣ.

Η καταδίωξη εκτυλίχθηκε στους δρόμους του Κορωπίου με αστυνομικούς να ακολουθούν τη μοτοσικλέτα, η οποία ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα για να αποφύγει τη σύλληψη.

Τελικά, ύστερα από κινηματογραφική επιχείρηση, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον 22χρονο οδηγό και να θέσουν τέλος στην επικίνδυνη πορεία του.

Όπως διαπιστώθηκε, ο νεαρός είχε καταναλώσει αλκοόλ, με μέτρηση 0,27 mg/l — πάνω από το επιτρεπόμενο όριο των 0,22 — ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απείθεια.

Από την έρευνα προέκυψε ότι πριν από έναν μήνα του είχαν αφαιρεθεί οι πινακίδες κυκλοφορίας λόγω επικίνδυνων ελιγμών.

