Καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι βάζουν τη χώρα σε δοκιμασία – Προσοχή τις επόμενες ώρες

Καταιγίδες με ισχυρούς ανέμους και έντονη κεραυνική δραστηριότητα σαρώνουν από νωρίς τη Δευτέρα πολλές περιοχές της Ελλάδας, με τους μετεωρολόγους να απευθύνουν προειδοποιήσεις για τα επόμενα εικοσιτετράωρα. Η ΕΜΥ επικαιροποίησε το δελτίο επιδείνωσης (α.α. 19), προειδοποιώντας για φαινόμενα που θα συνεχιστούν έως και αύριο, Τρίτη 11 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με το δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Σήμερα, Δευτέρα (10/11), μέχρι το απόγευμα στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, καθώς και στην ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Αττική.

Την Τρίτη (11/11), τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως τα Δωδεκάνησα, τη Θράκη και το ανατολικό Αιγαίο.

Στην Αττική, οι βροχές ξεκίνησαν λίγο μετά τις 11 το πρωί, ενώ οι μετεωρολόγοι Γιώργος Τσατραφύλλιας και Θοδωρής Κολυδάς προειδοποίησαν για ισχυρό σύμπλεγμα καταιγίδων που κινείται ταχύτατα βορειοανατολικά.

«Δείχνουμε την απαιτούμενη προσοχή για το επόμενο τρίωρο», σημείωσε ο Τσατραφύλλιας, ενώ ο Κολυδάς ανάρτησε σχετικό χάρτη με την πορεία του κύματος κακοκαιρίας.

Η πρόγνωση ανά περιοχή:

Μακεδονία – Θράκη: Νεφώσεις, τοπικές βροχές και ισχυρές καταιγίδες σε κεντρική–ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Ιόνιο – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος: Βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές έως το απόγευμα.

Αττική: Καταιγίδες και έντονες βροχοπτώσεις έως το βράδυ, άνεμοι 4–6 μποφόρ, θερμοκρασία έως 23°C.

Θεσσαλονίκη: Νεφώσεις με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, εξασθένηση από το απόγευμα.

Ανατολικό Αιγαίο – Δωδεκάνησα: Βροχές και τοπικές καταιγίδες από το μεσημέρι της Τρίτης.

Οι επόμενες ημέρες: Από την Τετάρτη, ο καιρός θα στραφεί σε πιο χειμωνιάτικο σκηνικό, με βόρειους ανέμους έως 7 μποφόρ και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, κυρίως τη νύχτα και νωρίς το πρωί. Οι βροχές θα περιοριστούν στα ανατολικά και νότια, ενώ από Πέμπτη προς Παρασκευή αναμένεται νέα επιδείνωση στο Αιγαίο.

Οι μετεωρολόγοι καλούν τους πολίτες να επιδείξουν προσοχή στις μετακινήσεις και να αποφεύγουν σημεία με στάσιμα νερά ή περιοχές που έχουν πληγεί από προηγούμενα έντονα φαινόμενα.

Επόμενη ενημέρωση: Η ΕΜΥ και το Meteoalarm θα εκδώσουν νέα προειδοποίηση εντός της ημέρας για τις περιοχές που αναμένεται να επηρεαστούν περισσότερο. Περισσότερες πληροφορίες και χάρτες πρόγνωσης διατίθενται στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ (oldportal.emy.gr).

