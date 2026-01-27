Καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία στο Αίγιο, χαστούκισε την πρώην σύντροφό του έξω από σούπερ μάρκετ

Ο φερόμενος δράστης αναζητείται στα πλαίσια της αυτόφωρης διαδικασίας

Καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία στο Αίγιο, χαστούκισε την πρώην σύντροφό του έξω από σούπερ μάρκετ
27 Ιαν. 2026 22:35
Pelop News

Συγκεκριμένα περιστατικό στο Αίγιο σήμερα (27/1/2026) το βράδυ, έξω από σούπερ μάρκετ, όταν έντονη σκηνή ζηλοτυπίας μεταξύ ενός άνδρα και μίας γυναίκας, και οι δύο ηλικίας 32 ετών, κατέληξε σε επεισόδιο βίας. Σύμφωνα με πληροφορίες του aigiovoice.gr, οι δύο πλευρές διατηρούσαν στο παρελθόν σχέση εκτός γάμου, ωστόσο είχαν χωρίσει και βρίσκονταν σε διάσταση.

«Ο Θεός με γλίτωσε» λέει ο μηχανοδηγός του τρένου που καταπλακώθηκε από μεγάλο δέντρο στον Πύργο

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ο διαπληκτισμός κλιμακώθηκε, με αποτέλεσμα ο άνδρας να χαστουκίσει τη γυναίκα σε δημόσιο χώρο. Η 32χρονη προχώρησε άμεσα σε καταγγελία στο Αστυνομικό Τμήμα Αιγίου για ενδοοικογενειακή βία.

Η υπόθεση εξετάζεται από το Αστυνομικό Τμήμα Αιγίου, ενώ ο φερόμενος δράστης αναζητείται στα πλαίσια της αυτόφωρης διαδικασίας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
