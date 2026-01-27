«Ο Θεός με γλίτωσε» λέει ο μηχανοδηγός του τρένου που καταπλακώθηκε από μεγάλο δέντρο στον Πύργο

Η σύγκρουση  ήταν τόσο σφοδρή που ο χώρος της μηχανοδήγησης κυριολεκτικά διαλύθηκε!

27 Ιαν. 2026 21:40
Ευτυχώς στον Πύργο αποφεύχθηκε μία τραγωδία. Συγκεκριμένα,  ένα μεγάλο πεύκο έπεσε και καταπλάκωσε τρένο τη στιγμή που εκτελούσε το δρομολόγιο προς το Κατάκολο. Το δέντρο «έλιωσε» στην κυριολεξία τη θέση του μηχανοδηγού, ο οποίος γλίτωσε σαν από θαύμα, όπως λέει ίδιος μέσα από το νοσοκομείο.

Η σύγκρουση του τρένου με το πεύκο στον Πύργο ήταν τόσο σφοδρή που ο χώρος της μηχανοδήγησης έχει κυριολεκτικά διαλυθεί, αλλά, ευτυχώς, ο μηχανοδηγός κατάφερε να απεγκλωβιστεί μόνος του.

«Σε μία καμπύλη αντιλήφθηκα ένα δέντρο να πέφτει πάνω στη γραμμή. Τεράστιο δέντρο», λέει στην κάμερα του Star και συμπληρώνει:

«Αμέσως χρησιμοποίησα την ακαριαία πέδη – αυτό που μπορούσα να κάνω – και προσπάθησα να φύγω από τον θάλαμο για να μην εγκλωβιστώ, γιατί είδα ότι το δέντρο είναι τεράστιο. Δεν πρόλαβα να φύγω τελείως. Εγκλωβίστηκα στην πόρτα. Είχα τραυματιστεί, αιμορραγούσα».

Την ώρα του ατυχήματος το τρένο εκτελούσε το δρομολόγιο Πύργος – Κατάκολο.

Ευτυχώς, εκείνη την ώρα δεν υπήρχε κανένας επιβάτης στο εσωτερικό, παρά μόνο ο μηχανοδηγός και μία ακόμα εργαζόμενη.

Αυτόπτης μάρτυρας λέει για συμβάν: «Ακούσαμε έναν θόρυβο και μετά πολλά ασθενοφόρα και πυροσβεστικά. Πεταχτήκαμε από τα σπίτια μας έντρομοι».

Ενώ άλλος προσθέτει: «Είναι μια κουκουναριά εκεί, είναι τουλάχιστον 100 χρονών, έχουν σαπίσει οι ρίζες».

Δυνάμεις της ΠΥ Πύργου, με τη συνδρομή της ΕΜΟΔΕ και εργατών του Δήμου, προσπάθησαν να απομακρύνουν τον μεγάλο κορμό του δέντρου για να απεγκλωβίσουν το τρένο. Επί τόπου έσπευσαν ασθενοφόρα και ο μηχανοδηγός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Έγινε γενικός έλεγχος και αξονική, ευτυχώς δεν έχει δείξει κάτι ιδιαίτερο, είναι σε θέση να γυρίσει σπίτι του», αναφέρει ο κ. Πολίτης, διοικητής του ΓΝ Ηλείας.

