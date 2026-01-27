Πάτρα: Τα Παλαιά Σφαγεία φωτίστηκαν και εντυπωσιάζουν ΦΩΤΟ

Μια νέα, εντυπωσιακή εικόνα απέκτησαν τα Παλαιά Σφαγεία της Πάτρας, τα οποία φωταγωγήθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας, σηματοδοτώντας ένα ακόμη βήμα στην ανάδειξη και επαναλειτουργία του ιστορικού συγκροτήματος ως σύγχρονου πολυχώρου πολιτισμού.

Όπως αποτυπώνεται και στις εικόνες από το drone του χειριστή της «Π» και του pelop.gr, Κώστα Βικάτου, ο φωτισμός αναδεικνύει την αρχιτεκτονική του χώρου και προσδίδει μια νέα δυναμική σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία της πόλης. Στα Παλαιά Σφαγεία βρέθηκαν ο πρόεδρος της ΚΕΔΗΠ Καρναβάλι Πάτρας Παύλος Σκούρας και οι δημοτικοί σύμβουλοι Γιώργος Μαγιάκης και Χρήστος Γιαννόπουλος.

Πολυχώρος πολιτισμού με άξονα το Καρναβάλι

Η φωταγώγηση εντάσσεται στο συνολικό σχέδιο αξιοποίησης των Παλαιών Σφαγείων, το οποίο ξεκίνησε πριν από χρόνια από τον Δήμο Πατρέων. Κεντρικός στόχος της διαμόρφωσης του πολυχώρου είναι η ανάδειξη του Πατρινού Καρναβαλιού, της δημιουργικότητας και της πολιτιστικής ζωντάνιας που χαρακτηρίζει την πόλη.

Σύμφωνα με τη μελέτη του έργου, ο χώρος θα φιλοξενεί δράσεις ψυχαγωγίας, παιχνιδιού, δημιουργικής απασχόλησης και επιμόρφωσης για όλες τις ηλικίες. Παράλληλα, θα δημιουργηθούν εξειδικευμένοι χώροι εκπαίδευσης, κατασκευής, αναπαραγωγής και παρουσίασης καρναβαλικών δημιουργιών, όπως στολές, καπέλα, μάσκες και άλλες χειροποίητες κατασκευές.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη δημιουργική απασχόληση παιδιών, με θεματικές που συνδέονται τόσο με το Καρναβάλι όσο και με τον Καραγκιόζη, ενισχύοντας τη βιωματική επαφή των νεότερων γενιών με την παράδοση.

