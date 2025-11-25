Καταγγελία κακοποίησης εν πλω: Σύλληψη 63χρονου στο Πέραμα μετά από επίθεση στη σύζυγό του

Ένα ακόμη σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε εν πλω, αυτή τη φορά σε δρομολόγιο από Σαλαμίνα προς Πέραμα. Ένας 63χρονος Ρώσος συνελήφθη μετά την επίθεση στη σύζυγό του, παρουσία των ανήλικων παιδιών τους.

25 Νοέ. 2025 11:08
Pelop News

Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας καταγράφηκε το απόγευμα της Δευτέρας μέσα σε επιβατηγό–οχηματαγωγό πλοίο που εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο Σαλαμίνα–Πέραμα, όταν ένας 63χρονος υπήκοος Ρωσίας φέρεται να επιτέθηκε στη σύζυγό του, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των λιμενικών αρχών.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο άνδρας επιτέθηκε στην 50χρονη σύζυγό του, επίσης Ρωσίδα, χτυπώντας την στο πρόσωπο, το κεφάλι και διάφορα σημεία του σώματος, με αποτέλεσμα να εμφανίσει εμφανείς κακώσεις, μώλωπες και αιματώματα. Η γυναίκα, συνοδευόμενη από τα ανήλικα παιδιά τους, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας για άμεση ιατρική φροντίδα, υπό την εποπτεία στελέχους του Λιμενικού Σώματος. Όπως έγινε γνωστό, έλαβε τις απαραίτητες εξετάσεις και εξήλθε από το νοσοκομείο.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το Δ’ Λιμενικό Τμήμα Περάματος του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, το οποίο διενεργεί την προανάκριση. Οι αρχές υπογραμμίζουν τη σοβαρότητα αντίστοιχων περιστατικών, ειδικά όταν αυτά εκτυλίσσονται μπροστά σε ανήλικα παιδιά, και επισημαίνουν τη σημασία της άμεσης παρέμβασης για την προστασία των θυμάτων.

