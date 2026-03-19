Καταγγελία μητέρας για αποκλεισμό 9χρονης ΑμεΑ στο σχολείο: «Δεν την αφήνουν ούτε στο προαύλιο» ΒΙΝΤΕΟ

Έντονο προβληματισμό προκαλεί η καταγγελία μητέρας για τον τρόπο με τον οποίο, όπως υποστηρίζει, αντιμετωπίζεται η 9χρονη ΑμεΑ κόρη της στο σχολικό περιβάλλον, με την ίδια να περιγράφει μια καθημερινότητα αποκλεισμού, απομόνωσης και σοβαρών ελλείψεων στην υποστήριξη του παιδιού της.

Η μητέρα της ανήλικης καταγγέλλει ότι η κόρη της δεν επιτρέπεται να βγαίνει στο προαύλιο κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, με αποτέλεσμα να παραμένει μέσα στην τάξη, αποκομμένη από τους συμμαθητές της. Όπως υποστηρίζει, η στάση αυτή δικαιολογείται από τη διεύθυνση του σχολείου με επίκληση λόγων ασφάλειας, όμως η ίδια μιλά ανοιχτά για περιθωριοποίηση και μισαναπηρισμό.

Μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό», η μητέρα περιέγραψε ότι το παιδί, παρότι έχει καταφέρει να αναπτύξει σημαντικό βαθμό αυτονομίας, δεν του επιτρέπεται να τη ζήσει ουσιαστικά μέσα στο σχολείο. Αντί να συμμετέχει ισότιμα στην καθημερινότητα με τα υπόλοιπα παιδιά, όπως λέει, μένει στο περιθώριο και στερείται ακόμα και τη δυνατότητα να παίξει μαζί τους στα διαλείμματα.

Διαβάστε επίσης: Ηράκλειο: Δικογραφία για 14χρονους που έφτιαχναν με ΑΙ γυμνές εικόνες συμμαθητριών τους

Η ίδια καταγγέλλει ακόμη ότι στο σχολείο δεν υπάρχει κατάλληλο μεταφορικό μέσο με ράμπα, με αποτέλεσμα η μετακίνηση της 9χρονης να γίνεται με δυσκολία και, όπως υποστηρίζει, εκπαιδευτικοί να αναγκάζονται να τη μεταφέρουν στα χέρια. Πρόκειται για μια εικόνα που, σύμφωνα με τη μητέρα, δείχνει πως δεν έχουν ληφθεί οι στοιχειώδεις πρόνοιες για την ασφαλή και αξιοπρεπή παρουσία του παιδιού στο σχολείο.

Στις ίδιες καταγγελίες εντάσσεται και η αναφορά ότι η μικρή παρακολουθεί το μάθημα σε αυτοσχέδιο θρανίο, το οποίο, όπως λέει η μητέρα, έχει προσαρμοστεί πρόχειρα ώστε να αποκτήσει το κατάλληλο ύψος. Η περιγραφή αυτή ενισχύει την εικόνα ελλιπούς υλικοτεχνικής μέριμνας για μια μαθήτρια που έχει συγκεκριμένες ανάγκες προσβασιμότητας και καθημερινής υποστήριξης.

Διαβάστε επίσης: Γεωργιάδης για την καταγγελία ασθενούς: «Βρήκαμε ραντεβού για σήμερα» – Τι έδειξε live με το MyHealth App

Παράλληλα, η μητέρα αναφέρεται και στο βοηθητικό προσωπικό που έχει αναλάβει τη στήριξη της κόρης της, υποστηρίζοντας ότι η πρώτη εργαζόμενη παραιτήθηκε στις αρχές Ιανουαρίου εξαιτίας της συμπεριφοράς που δεχόταν, ενώ και η επόμενη, όπως λέει, εμφανίζεται συχνά σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση μετά την παρουσία της στο γραφείο της διευθύντριας. Οι αναφορές αυτές εντείνουν το βάρος των καταγγελιών, αν και μέχρι στιγμής πρόκειται για τους ισχυρισμούς της μητέρας, όπως παρουσιάστηκαν δημόσια.

Η μητέρα υποστηρίζει επίσης ότι επιχείρησε να ζητήσει παρέμβαση από την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, χωρίς όμως να υπάρξει, όπως λέει, άμεση και ουσιαστική λύση. Σύμφωνα με την ίδια, της ζητήθηκε ουσιαστικά να κάνει υπομονή, γεγονός που, κατά την άποψή της, αφήνει το παιδί εκτεθειμένο σε μια καθημερινότητα αποκλεισμού.

Διαβάστε επίσης: Γαστούνη: Ανήλικοι μπήκαν σε μίνι μάρκετ και άρπαξαν τσιγάρα και ηλεκτρονικά τσιγάρα

Η υπόθεση ανοίγει ξανά τη συζήτηση για το κατά πόσο η συμπερίληψη και η προσβασιμότητα στα σχολεία αντιμετωπίζονται στην πράξη ως αυτονόητο δικαίωμα και όχι ως ζήτημα δευτερεύουσας διαχείρισης. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι καταγγελίες της μητέρας δεν αφορούν μόνο πρακτικές ελλείψεις, αλλά κυρίως το αν ένα παιδί με αναπηρία μπορεί να βιώνει ισότιμα τη σχολική ζωή, χωρίς περιορισμούς που το απομονώνουν από το σύνολο της τάξης.





Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



