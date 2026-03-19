Ηράκλειο: Δικογραφία για 14χρονους που έφτιαχναν με ΑΙ γυμνές εικόνες συμμαθητριών τους

Σοβαρή υπόθεση με θύματα ανήλικες μαθήτριες αποκαλύφθηκε στο Ηράκλειο, όπου δύο 14χρονοι φέρονται να χρησιμοποιούσαν τεχνητή νοημοσύνη για να δημιουργούν ψεύτικες γυμνές εικόνες συμμαθητριών τους και να τις διακινούν μεταξύ μαθητών. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία, στην οποία περιλαμβάνονται και γονείς των ανηλίκων για παραμέληση εποπτείας.

19 Μαρ. 2026 12:13
Pelop News

Μια ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση που αφορά την κατάχρηση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης σε σχολικό περιβάλλον ερευνάται στο Ηράκλειο, μετά τον σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος δύο μαθητών ηλικίας 14 ετών, οι οποίοι φέρονται να κατασκεύαζαν ψεύτικες γυμνές εικόνες συμμαθητριών τους και στη συνέχεια να τις διακινούσαν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, οι δύο ανήλικοι φέρονται να επεξεργάζονταν φωτογραφίες μαθητριών, τοποθετώντας τα πρόσωπά τους σε γυμνά γυναικεία σώματα με τη χρήση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, ενώ οι εικόνες αυτές διακινούνταν στη συνέχεια μέσω κινητών τηλεφώνων ανάμεσα σε μαθητές.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι επεξεργασμένες εικόνες αφορούσαν συνολικά δέκα μαθήτριες, γεγονός που δίνει ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα στην υπόθεση και προκαλεί έντονο προβληματισμό για τις διαστάσεις που μπορεί να λάβει η ψηφιακή κακοποίηση ανηλίκων μέσα στη σχολική κοινότητα.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν ορισμένες από τις εικόνες που είχαν δημιουργηθεί έφτασαν σε γονείς και στη συνέχεια τέθηκαν υπόψη του διευθυντή του Γυμνασίου στο οποίο φοιτούν οι μαθητές. Από εκεί και πέρα ενεργοποιήθηκε η διαδικασία ενημέρωσης των αρμόδιων Αρχών, ώστε να διερευνηθεί σε βάθος το περιστατικό.

Καθοριστική ήταν και η καταγγελία δύο εκπαιδευτικών, οι οποίοι ενημέρωσαν επίσημα τις αρμόδιες υπηρεσίες για όσα είχαν περιέλθει σε γνώση τους, με αποτέλεσμα να κινηθεί η σχετική διαδικασία και να σχηματιστεί δικογραφία.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται επίσης οι γονείς των δύο 14χρονων, και συγκεκριμένα ο πατέρας του ενός και η μητέρα του άλλου, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκων.

Η προανάκριση για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ η υπόθεση αναμένεται να ακολουθήσει τη δικαστική οδό, καθώς πρόκειται για ένα περιστατικό που ανοίγει εκ νέου τη συζήτηση για τα όρια, τους κινδύνους και τις ποινικές προεκτάσεις της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης από ανηλίκους.

