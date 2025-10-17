Καταγγελία σοκ στη Θεσσαλονίκη, 15χρονος υποστηρίζει ότι τον χτύπησε συνομήλικός του και τον παρενόχλησε σεξουαλικά μαζί με μια 13χρονη

Στη Θεσσαλονίκη δύο ανήλικοι ταυτοποιήθηκαν για επίθεση και σεξουαλική παρενόχληση ενός 15χρονου.

Φοινικούντα: Τα νέα δεδομένα και οι απαντήσεις από το «πακιστανικό» τηλέφωνο και το 4ο πρόσωπο

Πρόκειται για συνομήλικο του παθόντα και μία 13χρονη, με καταγωγή από την Αλβανία, οι οποίοι κατηγορούνται ότι τέλη Αυγούστου του επιτέθηκαν και τον παρενόχλησαν σεξουαλικά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, ο 15χρονος κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε τον συνομήλικό του και στη συνέχεια με την 13χρονη τον παρενόχλησαν σεξουαλικά.

Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, -κατά περίπτωση- για τα αδικήματα της σωματικής βλάβης και της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



