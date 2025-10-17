Καταγγελία σοκ στη Θεσσαλονίκη, 15χρονος υποστηρίζει ότι τον χτύπησε συνομήλικός του και τον παρενόχλησε σεξουαλικά μαζί με μια 13χρονη

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα

Καταγγελία σοκ στη Θεσσαλονίκη, 15χρονος υποστηρίζει ότι τον χτύπησε συνομήλικός του και τον παρενόχλησε σεξουαλικά μαζί με μια 13χρονη
17 Οκτ. 2025 10:11
Pelop News

Στη Θεσσαλονίκη δύο ανήλικοι ταυτοποιήθηκαν για επίθεση και σεξουαλική παρενόχληση ενός 15χρονου.

Φοινικούντα: Τα νέα δεδομένα και οι απαντήσεις από το «πακιστανικό» τηλέφωνο και το 4ο πρόσωπο

Πρόκειται για συνομήλικο του παθόντα και μία 13χρονη, με καταγωγή από την Αλβανία, οι οποίοι κατηγορούνται ότι τέλη Αυγούστου του επιτέθηκαν και τον παρενόχλησαν σεξουαλικά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, ο 15χρονος κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε τον συνομήλικό του και στη συνέχεια με την 13χρονη τον παρενόχλησαν σεξουαλικά.

Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, -κατά περίπτωση- για τα αδικήματα της σωματικής βλάβης και της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:46 Μεγάλη ανατροπή με τον θάνατο του ιδρυτή της Mango, έρευνα για ανθρωποκτονία, ύποπτος ο γιος του!
12:38 Πληθωρισμός στο 1,8% τον Σεπτέμβριο: Η Ελλάδα στις χώρες με τις χαμηλότερες αυξήσεις τιμών στην Ευρωζώνη
12:32 Σύγκρουση ΠΑΣΟΚ – ΝΔ για τις δηλώσεις Φεύγα: «Έλλειψη ενσυναίσθησης για τα θύματα των Τεμπών»
12:30 Πατήσια: Υπό έλεγχο φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα!
12:23 Βουκουρέστι: Τρεις νεκροί και 12 τραυματίες από έκρηξη σε πολυκατοικία, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
12:15 Νίκος Δένδιας: «Η ΟΝΝΕΔ είναι οι αγώνες που ενώνουν το χθες με το σήμερα»
12:09 Βουτιά στο Χρηματιστήριο Αθηνών: Ο Γενικός Δείκτης κάτω από τις 2.000 μονάδες – Πτώση σε τράπεζες και ευρωπαϊκές αγορές
12:09 Ο Μαρινάκης στο ΣΕΦ, ο Τσιμπούρης στο Προμηθέας-ΠΑΟΚ
12:04 Πιερρακάκης στο ΔΝΤ: «Να γίνουμε Εσθονία σε όλη την Ευρώπη» – Η Ελλάδα πρότυπο ψηφιακής μεταρρύθμισης
12:02 Πιο ισχυρό το διαβατήριο της Ελλάδας από των ΗΠΑ που είναι εκτός δέκαδας!
12:00 Φοιτητική στέγη: Η νέα τάση κατοικίας ήρθε και στην Πάτρα – Θα περιλαμβάνει 85 σύγχρονα διαμερίσματα
12:00 Πάτρα: Νέα κυκλοφοριακά έργα και δωρεάν ηλεκτρικά mini bus στο ιστορικό κέντρο – Δείτε τι αλλάζει
11:57 Ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας στο Pink the City 2025: Ένα μήνυμα ζωής και ελπίδας για όλες τις γυναίκες
11:50 Σε αυτό το κανάλι θα δείτε τη δοκιμασία του Παναθηναϊκού με την Εφές
11:50 ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή: «Η κυβέρνηση οδηγεί σε κατάρρευση τον αγροτικό τομέα»
11:45 Συγκινημένος on air ο Άκης Παυλόπουλος: Ο γιος του κατέκτησε το χρυσό στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κουνγκ Φου
11:34 Κακλαμάνης «άδειασε» Βελόπουλο που αποκάλεσε «κακιά» τον Καιρίδη: «Το βήμα της Βουλής απαιτεί σεβασμό»
11:30 Η Τζένιφερ Λόπεζ αποκάλυψε τον ρόλο που την «στοιχειώνει»: «Απέρριψα το Unfaithful και μετά πρότειναν τη Νταϊάν Λέιν για Όσκαρ!»
11:28 Αμαλιάδα: Συνελήφθη για εκκρεμή ποινή φυλάκισης 6 ετών
11:27 Το σκληρό πόκερ και η προσπάθεια του Πούτιν να μη δώσει ο Τραμπ Τόμαχοκ στην Ουκρανία
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 17/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ