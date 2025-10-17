Φοινικούντα: Τα νέα δεδομένα και οι απαντήσεις από το «πακιστανικό» τηλέφωνο και το 4ο πρόσωπο

Νέα δεδομένα διαμορφώνονται στο διπλό φονικό στη Φοινικούντα. Το «πακιστανικό» τηλέφωνο που είχε πάνω του και ξεφορτώθηκε σε υπόνομο ο 22χρονος Χ.Τ, τα 1.580 ευρώ στη ρεσεψιόν του κάμπινγκ, τα 505 ευρώ στην τσέπη του νεκρού επιστάτη, αλλά και οι κλήσεις που φέρεται να έγιναν λίγο πριν και λίγο μετά τη διπλή δολοφονία συνθέτουν το παζλ των νέων αποκαλύψεων για τα όσα έγιναν το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου στη Μεσσηνία.

Οι αναλυτές του ανθρωποκτονιών θέλουν να ξεκαθαρίσουν δύο πράγματα για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα και οι έρευνες κινούνται πάνω σε δύο άξονες: Το πρώτο πράγμα που θέλουν να ξεκαθαρίσουν είναι ποιος τελικά είναι ο άνθρωπος που πάτησε τη σκανδάλη και εκτέλεσε τους δύο άνδρες μέσα στο κάμπινγκ.

Το δεύτερο, αν υπάρχει ηθικός αυτουργός που έστησε το κόλπο, για να βάλει στο φόντο την περιουσία του 68χρονου και εάν εμπλέκεται και τέταρτο άτομο.

Σύμφωνα με απόλυτα έγκυρες πληροφορίες η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου ένα μέρος των οποίων αναμένεται σήμερα να φτάσει στα χέρια των αναλυτών το Ανθρωποκτονιών αναμένεται να φωτίσει αρκετές πτυχές της σκοτεινής υπόθεσης. Μάλιστα το μεγάλο ερώτημα είναι το πακιστανικό τηλέφωνο που έφερε πάνω του ο 22χρονος φερόμενος ως συνεργός του εκτελεστή και για το οποίο ο ίδιος αναφέρθηκε στην κατάθεση του που έδωσε στους αστυνομικούς, αλλα δεν έδωσε όμως εξηγήσεις για ποιο λόγο πήρε μαζί του ένα τηλέφωνο που ήταν στα στοιχεία ενός αλλοδαπού και γιατί μετά το διπλό έγκλημα το ξεφορτώθηκε.

Με δεδομένο ότι οι αστυνομικοί γνωρίζουν τον αριθμό αναμένουν σήμερα την άρση τηλεφωνικού απορρήτου για να δουν με ποιους και πότε επικοινώνησε το συγκεκριμένο τηλέφωνο, τι μηνύματα δέχθηκε και έστειλε όπως και επίσης από ποιο σημείο εξέπεμψε για τελευταία φορά. Τα στοιχεία από τις άρσεις θα αναλυθούν μέσω ειδικού λογισμικού που διαθέτει η ελληνική αστυνομία προκειμένου να απλωθεί ο χάρτης των επικοινωνιών που είχε τις τελευταίες 15 μέρες το συγκεκριμένο πακιστανικό τηλέφωνο.

Την ίδια ώρα 300 κάμερες έχουν καταγράψει τους 22χρόνους από την στιγμή που έφυγαν από την Αθήνα μέχρι τις 3 και 23 αργά τη νύχτα της 6ης οκτωβρίου που το λευκό σκούτερ πάρκαρε σε στενό της Καλλιθέας. Μέχρι στιγμής ένα μικρό μέρος του πλούσιου οπτικού υλικού έχει αναλυθεί και οι αστυνομικοί θέλουν μέσα από τις εκατοντάδες λήψεις που έχουν γίνει να λύσουν το μυστήριο των συναντήσεων των δύο νεαρών, αλλά και το τι έγινε μετά το διπλό φονικό. Κυρίως επικεντρώνονται στο δρομολόγιο διαφυγής του 22χρονου συνεργού, καθώς η ιστορία που περιέγραψε, ότι δηλαδή έφυγε μέσω θαλάσσης από τη Φοινικούντα και έφτασε τα ξημερώματα στην Καλαμάτα, δεν επιβεβαιώνονται.

Και αυτό γιατί υπάρχουν ενδείξεις ότι ένα τέταρτο πρόσωπο τον βοήθησε προκειμένου να απομακρυνθεί από το σημείο, να κρυφτεί όλο το βράδυ και την επόμενη πιθανότητα με λεωφορείο των ΚΤΕΛ να επιστρέψει στην Αθήνα. Ποιο όμως είναι αυτό το πρόσωπο και αν υπάρχει ηθικός αυτουργός που έστησε το φονικό με φόντο την περιουσία, ποια η σχέση τους. Αυτά είναι τα δύο ερωτήματα που θα κληθούν α απαντήσουν οι αναλυτές τα επόμενα εικοσιτετράωρα. Σε ό,τι έχει να κάνει με το ποιος πάτησε τη σκανδάλη του περίστροφου οι αστυνομικοί δεν έχουν καταλήξει ποιος από τους δύο νεαρούς ήταν τελικά ο φυσικός αυτουργός. Ίσως η αναπαράσταση που αναμένεται να γίνει τις επόμενες ημέρες να δώσει απαντήσεις και σε αυτό το ερώτημα.

Και αυτό γιατί το αφήγημα περί ληστείας και εκβιασμού δεν επιβεβαιώνεται από κανένα στοιχείο όταν μάλιστα μέσα στο συρτάρι της ρεσεψιόν, εκεί όπου εκτελέστηκε ο 68χρονος, βρέθηκαν 1.580 ευρώ που δεν τα πήρε ο νεαρός εκτελεστής, όπως και στην τσέπη του παντελονιού του επιστάτη αλλά 505 ευρώ, που ούτε και αυτά άγγιξε φεύγοντας απο το σημείο.

