Δύο νεκρές σε ναυάγιο βάρκας στη Χίο που μετέφερε μετανάστες

Τραγωδία με ναυάγιο με βάρκα που μετέφερε μετανάστες στη Χίο με δύο γυναίκες να χάνουν τη ζωή τους.

Σπίτι-οπλοστάσιο στο Ρέθυμνο με 2.000 φυσίγγια, χειροβομβίδες, πυροκροτητές και δυναμίτη!

Σύμφωνα με την ΕΡΤ το ναυάγιο σημειώθηκε βόρεια της πόλης της Χίου περίπου στις 22:30 το βράδυ της Πέμπτης, όταν η λέμβος στην οποία επέβαιναν συνολικά 29 άτομα προσέκρουσε σε βράχια.

Οι λιμενικοί που βρέθηκαν στο σημείο εντόπισαν δύο γυναίκες χωρίς τις αισθήσεις τους, με τον θάνατό τους να διαπιστώνεται στο νοσοκομείο στο οποίο μεταφέρθηκαν.

Παράλληλα, ένας άνδρας που διασώθηκε νοσηλεύεται στη ΜΕΘ και άλλα πέντε άτομα σε κλινικές του νοσοκομείου της Χίου, με μια γυναίκα εξ αυτών να έχει υποβληθεί σε χειρουργείο καθώς είχε υποστεί εσωτερική αιμορραγία από τα χτυπήματα στα βράχια.

Οι υπόλοιποι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο κλειστό κέντρο της ΒΙΑΛ.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



