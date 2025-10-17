Σπίτι-οπλοστάσιο στο Ρέθυμνο με 2.000 φυσίγγια, χειροβομβίδες, πυροκροτητές και δυναμίτη!

Εκτός από τα όπλα, 77χρονος βρέθηκε να κατέχει υπό καθεστώς που ερευνάται έναν πήλινο αμφορέα αλλά ένα κυλινδρικό αντικείμενο (τύπου βραχιόλι)

17 Οκτ. 2025 9:28
Pelop News

Αστυνομικοί βρέθηκαν μπροστά σε ένα μίνι-οπλοστάσιο έπειτα από έρευνα που έκαναν στο σπίτι 77χρονου στην περιοχή Ορνέ στο Ρέθυμνο.

Μεγάλη φωτιά σε επιχείρηση κατεψυγμένων στην Κέρκυρα ΒΙΝΤΕΟ

Σύμφωνα με πληροφορίες οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν από όπλα μέχρι χειροβομβίδες και εκρηκτικά.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες στο σπίτι του 77χρονου βρήκαν, μεταξύ άλλων, 16 όπλα, 12 γεμιστήρες και 2.000 φυσίγγια διάφορων διαμετρημάτων.

Παράλληλα βρέθηκαν τρεις χειροβομβίδες, 343 γραμμάρια ζελατοδυναμίτιδας, έξι μασούρια δυναμίτη, ένα ακαριαίο φυτίλι και 14 πυροκροτητές.

Εντοπίστηκαν, ακόμα, ένα τμήμα οβίδας όλμου, 70 κροτίδες, δύο διόπτρες, μια βαλλίστρα με έξι βέλη, ένα μαχαίρι, έξι θήκες όπλων.

Εκτός από τα όπλα, ο 77χρονος βρέθηκε να κατέχει υπό καθεστώς που ερευνάται έναν πήλινο αμφορέα αλλά ένα κυλινδρικό αντικείμενο (τύπου βραχιόλι).
