Μεγάλη φωτιά σε επιχείρηση κατεψυγμένων στην Κέρκυρα ΒΙΝΤΕΟ

Στην Κέρκυρα μαίνεται από τα ξημερώματα φωτιά σε επιχείρηση κατεψυγμένων. Μάλιστα στάλθηκε μήνυμα και από το 112.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το kerkyrasimera λίγο μετά τα μεσάνυχτα ξέσπασε φωτιά σε γνωστή επιχείρηση κατεψυγμένων προϊόντων στην περιοχή Αλεπού Κέρκυρας.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κέρκυρας, καθώς και οχήματα της Πολιτικής Προστασίας με

υδροφόρες, δίνοντας μάχη για να περιορίσουν τις φλόγες που έχουν τυλίξει τον χώρο.

Η πυρκαγιά δεν έχει τεθεί ακόμα υπό έλεγχο και για αυτό εστάλη μήνυμα από το 112 το πρωί της Παρασκευής που έγραφε: «Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες, παράθυρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Καπνοί στην περιοχή #Αλεπού_Κέρκυρας λόγω πυρκαγιάς σε βιομηχανική εγκατάσταση ‼️Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες, παράθυρα ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) October 17, 2025

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για ανθρώπινες ζωές, ωστόσο οι ζημιές στην επιχείρηση φαίνεται να είναι

τεράστιες.

