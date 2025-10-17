Μεγάλη φωτιά σε επιχείρηση κατεψυγμένων στην Κέρκυρα ΒΙΝΤΕΟ

Στάλθηκε μήνυμα από το 112

Μεγάλη φωτιά σε επιχείρηση κατεψυγμένων στην Κέρκυρα ΒΙΝΤΕΟ
17 Οκτ. 2025 8:56
Pelop News

Στην Κέρκυρα μαίνεται από τα ξημερώματα φωτιά σε επιχείρηση κατεψυγμένων. Μάλιστα στάλθηκε μήνυμα και από το 112.

Τραγωδίες στην άσφαλτο: Τέσσερις νεκροί σε δύο θανατηφόρα τροχαία νωρίς το πρωί της Παρασκευής σε Αφίδνες και Αθηνών-Κορίνθου ΦΩΤΟ

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το kerkyrasimera λίγο μετά τα μεσάνυχτα ξέσπασε φωτιά σε γνωστή επιχείρηση κατεψυγμένων προϊόντων στην περιοχή Αλεπού Κέρκυρας.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κέρκυρας, καθώς και οχήματα της Πολιτικής Προστασίας με
υδροφόρες, δίνοντας μάχη για να περιορίσουν τις φλόγες που έχουν τυλίξει τον χώρο.

Η πυρκαγιά δεν έχει τεθεί ακόμα υπό έλεγχο και για αυτό εστάλη μήνυμα από το 112 το πρωί της Παρασκευής που έγραφε: «Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες, παράθυρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για ανθρώπινες ζωές, ωστόσο οι ζημιές στην επιχείρηση φαίνεται να είναι
τεράστιες.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
9:16 Το βίντεο που έγινε viral στο TikTok και η μεγάλη ανησυχία τη Μπέλα Χαντίντ με τα φτερά 22 κιλών!
9:06 Τραμπ: Νέες επαφές με Ζελένσκι-Πούτιν για την Ουκρανία με οδηγό τη Λωρίδα της Γάζας
8:58 «Ιθάκη»: Το νέο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, πότε κυκλοφορεί
8:56 Μεγάλη φωτιά σε επιχείρηση κατεψυγμένων στην Κέρκυρα ΒΙΝΤΕΟ
8:52 Αγαπηδάκη: Η παραπληροφόρηση για τα εμβόλια αποτελεί σοβαρή απειλή
8:45 Φρίκη για Λευκορωσίδα: Τη σκότωσαν για να πάρουν τα όργανά της! Της είχαν υποσχέθηκαν δουλειά ως μοντέλο στην Ταϊλάνδη
8:43 Φορολογικές υποχρεώσεις: «Καυτό» τρίμηνο για νοικοκυριά και επιχειρήσεις
8:32 Τραγωδίες στην άσφαλτο: Τέσσερις νεκροί σε δύο θανατηφόρα τροχαία νωρίς το πρωί της Παρασκευής σε Αφίδνες και Αθηνών-Κορίνθου ΦΩΤΟ
8:24 Τα πρόστιμα «φωτιά» για τους πρατηριούχους για μη συμμετοχή στο Μητρώο Δεξαμενών και Εγκαταστάσεων Πωλητών Πετρελαίου Θέρμανσης
8:19 Μητσοτάκης:Τηλεδιάσκεψη με τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος
8:13 Εορτολόγιο: Γιορτάζει σήμερα κάποιος με σπάνιο όνομα; Μάθετε εδώ!
8:10 Σάλος: στη Βραζιλία έπιασαν στα «πράσα» ημίγυμνο ιερέα με αρραβωνιαστικιά πιστού! ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
7:57 Τουρκία: Θέλει να παίξει ρόλο στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στη Λωρίδα της Γάζας
7:54 Τέλη κυκλοφορίας 2026: Πότε ανεβαίνουν στο myCAR, αναλυτικά τα ποσά, ποια τα πρόστιμα αν… ξεχαστείτε
7:50 Σοκ, πέθανε ο θρύλος της ροκ Έις Φρέιλι!
7:43 Κρήτη: Σεισμός 4,1 Ρίχτερ κοντά στα Φαλάσαρνα
7:41 Νέος ισχυρός σεισμός στις νότιες Φιλιππίνες
7:34 Δύο νεκροί σε καραμπόλα τριών οχημάτων στις Αφίδνες – Διακοπή κυκλοφορίας στον παράδρομο της Εθνικής Αθηνών-Λαμίας
7:23 Χειμωνιάζει ο καιρός: Έρχεται νέα κακοκαιρία από τα δυτικά, ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως τη Δευτέρα, η πρόγνωση για την Πάτρα
7:13 Τραγικό δυστύχημα στην Αθηνών–Κορίνθου: Νεκρός μοτοσικλετιστής μετά από σύγκρουση με φορτηγό
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 17/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ