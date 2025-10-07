Κατάρρευση εξαώροφου κτιρίου στο κέντρο της Μαδρίτης – Αγωνία για τέσσερις αγνοούμενους ΒΙΝΤΕΟ

Σοκ έχει προκαλέσει στην ισπανική πρωτεύουσα η κατάρρευση εξαώροφου κτιρίου στο κέντρο της Μαδρίτης, στην περιοχή Ópera, με τις αρχές να εκφράζουν φόβους για τέσσερις εγκλωβισμένους και έναν σοβαρά τραυματία.

Σύμφωνα με την εφημερίδα El País, στο σημείο επιχειρούν 11 μονάδες της Πυροσβεστικής και δεκάδες διασώστες, ενώ έχει αποκλειστεί πλήρως η οδός Hileras και έχουν απομακρυνθεί προληπτικά οι κάτοικοι των γύρω κτιρίων. Οι διασώστες δίνουν αγώνα δρόμου για τον εντοπισμό και τον απεγκλωβισμό όσων βρίσκονται κάτω από τα συντρίμμια, καθώς υπάρχει φόβος για περαιτέρω κατάρρευση τμημάτων του κτιρίου.

Το κτίριο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ήταν παλιό και εγκαταλελειμμένο, ενώ βρισκόταν υπό ανακαίνιση. Μαρτυρίες κατοίκων αναφέρουν ότι επρόκειτο να μετατραπεί σε ξενοδοχείο. «Είχαν τοποθετήσει έναν τεράστιο γερανό στη σκαλωσιά. Μου είχαν πει ότι τα έργα θα κρατούσαν δύο χρόνια», είπε κάτοικος της περιοχής.

Varias dotaciones de @BomberosMad trabajando en C/Hileras tras derrumbe de varios forjados en un edificio en obras. Desplegado un dispositivo de @SAMUR_PC en la zona.@policiademadrid trabajan con los drones@policia colaborando pic.twitter.com/slTP129zT5 — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) October 7, 2025

Άλλη αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε στιγμές πανικού: «Έπεσε ολόκληρο το κτίριο. Ο δρόμος γέμισε σκόνη, ασθενοφόρα και αστυνομικούς – δεν μας αφήνουν να πλησιάσουμε». Άλλοι ανέφεραν πως ένιωσαν έναν ισχυρό κραδασμό λίγο πριν δουν ένα τεράστιο σύννεφο σκόνης να καλύπτει τα πάντα.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται με προσοχή, καθώς οι πυροσβέστες προσπαθούν να διασφαλίσουν τη στατικότητα των γειτονικών κτιρίων. Τα αίτια της κατάρρευσης παραμένουν υπό διερεύνηση, με τις αρχές να εξετάζουν αν υπήρξαν κατασκευαστικά προβλήματα ή παραλείψεις στα έργα ανακαίνισης.

