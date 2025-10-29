Κατάρρευση κτιρίου στην Κωνσταντινούπολη: Δύο νεκροί, ο ένας 12 ετών – Συνεχίζεται η μάχη για τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας ΝΕΟΤΕΡΑ

Ανείπωτη τραγωδία στην Τουρκία, όπου οι διασώστες ανέσυραν νεκρό το 12χρονο αγόρι από τα ερείπια του κτιρίου που κατέρρευσε στο Γκέμπζε, κοντά στην Κωνσταντινούπολη. Η επιχείρηση διάσωσης συνεχίζεται με αγωνία για τη μητέρα, τον πατέρα και τις δύο αδελφές του παιδιού που παραμένουν εγκλωβισμένοι.

29 Οκτ. 2025 13:08
Pelop News

Μάχη με τον χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Τουρκία μετά την κατάρρευση, σαν χάρτινος πύργος, κτιρίου νωρίς το πρωί της Τετάρτης (29.10.2025) στο Γκέμπζε, μια περιοχή περίπου 60 χλμ. μακριά από την Κωνσταντινούπολη. Δύο μέλη της οικογένειας που έχει εγκλωβιστεί στα ερείπια εντοπίστηκαν νεκρά.

Οι ελπίδες επικεντρώνονται στη μητέρα, Εμινέ Μπιλίρ (37 ετών), με την οποία υπάρχει επαφή μέσω φωνής. Στο σημείο που κατέρρευσε το κτίριο κοντά στην Κωνσταντινούπολη έχουν σπεύσει πάνω από 100 διασώστες και εκτιμάται ότι έχει παγιδευτει στα χαλάσματα μια πενταμελής οικογένεια. Ο υφυπουργός Εσωτερικών Μεχμέτ Ακτάς δήλωσε: «Δυστυχώς, εντοπίστηκε μία σορός. Πρόκειται για τη σορό ενός αγοριού. Πιστεύουμε ότι είναι ο Μουχαμμέτ Εμίρ Μπιλίρ».

Οι προσπάθειες διάσωσης συνεχίζονται για τον Λεβέντ Μπιλίρ (44 ετών), τη σύζυγό του Εμινέ Μπιλίρ (37 ετών) και τα υπόλοιπα παιδιά Νίσα (14 ετών) και Ντιλάρα Μπιλίρ (18 ετών), οι οποίοι βρίσκονται κάτω από τα ερείπια.

Η δημοσιογράφος του CNN TÜRK, Μέρβε Τοκάζ, μετέδωσε ότι «υπάρχει επικοινωνία με ένα άτομο από τα ερείπια· πιστεύεται ότι είναι η μητέρα. Οι ομάδες εργάζονται εντατικά για να την προσεγγίσουν».

Ο κυβερνήτης του Κοτζαελί, Ιλχαμί Ακτάς, δήλωσε πως «οι διασώστες έχουν καταγράψει τη φωνή ενός ατόμου και επιχειρούν να το εντοπίσουν. Χρησιμοποιούμε πέντε σκυλιά έρευνας και υπόγεια κάμερα, με την ελπίδα να τους φτάσουμε σύντομα με ασφάλεια».

Το κτίριο, κατασκευασμένο το 2012, είχε λάβει άδεια χρήσης το 2013, ενώ η έρευνα για τα αίτια της κατάρρευσης βρίσκεται σε εξέλιξη. Προς το παρόν, οι αρχές δεν έχουν εντοπίσει ενδείξεις έκρηξης ή δομικής παρέμβασης, ωστόσο η υπόθεση έχει ήδη περάσει στα χέρια εισαγγελέα.

Η εικόνα από το σημείο είναι σπαρακτική: συγγενείς των εγκλωβισμένων παρακολουθούν με αγωνία τις προσπάθειες των σωστικών συνεργείων, ελπίζοντας ότι η οικογένεια Μπιλίρ θα ανασυρθεί ζωντανή.
