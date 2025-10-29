Τουρκία: Κατέρρευσε 7ώροφο κτίριο στην Κωνσταντινούπολη ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Κατέρρευσε 7ώροφο κτίριο στην Κωνσταντινούπολη ΒΙΝΤΕΟ
29 Οκτ. 2025 12:14
Pelop News

Συναγερμός στην επαρχία Κοτζαέλι κοντά στην Κωνσταντινούπολη, όπου για άγνωστους λόγους επταώροφο κτίριο κατέρρευσε αφήνοντας 5 άτομα παγιδευμένα στα χαλάσματα, με τις ομάδες διάσωσης να συνεχίζουν εντατικά τις έρευνες.

Σύμφωνα με το NTV, οι διασώστες, με τη βοήθεια σκύλων και ειδικού εξοπλισμού, πραγματοποιούν έρευνες στα χαλάσματα για τον εντοπισμό των εγκλωβισμένων. Η οικογένεια που βρίσκεται στα συντρίμμια αποτελείται από τον Levent Bilir 44 ετών, τη σύζυγό του Emine Bilir 37 ετών και τα παιδιά τους Emir 12, Nisa 14 και Dilara Bilir 18 αντίστοιχα. Η πενταμελής οικογένεια νοίκιαζε διαμέρισμα της πολυκατοικίας.

Το κτίριο το οποίο κατέρρευσε καταλάμβανε έκταση 175 τ.μ., ήταν 7ώροφο και περιλάμβανε καταστήματα, γραφεία και διαμερίσματα, ενώ η οικογένεια ζούσε στον δεύτερο όροφο.

«Το κτίριο κατέρρευσε με θόρυβο το πρωί»

Ο Υπουργός Εσωτερικών Ali Yerlikaya δήλωσε: «Πιθανόν βρίσκονται 5 πολίτες στα συντρίμμια». Στο σημείο βρίσκονται ομάδες της AFAD (Διαχείρισης Καταστροφών και Επειγόντων Περιστατικών), της πυροσβεστικής και της αστυνομίας με 147 άτομα, δύο σκύλους, 8 συσκευές ανίχνευσης, δύο drones και 52 οχήματα.

Ο Κυβερνήτης της περιοχής Κοτζαέλι, İlhami Aktaş εξήγησε: «Δεν γνωρίζουμε ακόμη την αιτία κατάρρευσης. Η προτεραιότητά μας είναι η διάσωση των ατόμων στα συντρίμμια. Υπάρχουν κάτοικοι στο κτίριο, αλλά έχουμε επιβεβαιώσει 5 άτομα». Σημείωσε επίσης: «Όλες οι ομάδες εργάζονται εντατικά. Περίπου 375 άτομα συνεχίζουν τις διασώσεις και εκκενώσαμε 9 κτίρια προληπτικά».

Ο Δήμαρχος της Γκεμπζέ Zinnur Büyükgöz ανέφερε ότι το κτίριο είχε άδεια το 2012 και άδεια χρήσης το 2013. «Το κτίριο έχει 3 διπλοκατοικίες και φαρμακείο στο ισόγειο. Η οικογένεια των 5 ζούσε εκεί: οι γονείς σε ένα δωμάτιο και τα 3 παιδιά στο άλλο», τόνισε.
