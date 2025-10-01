Κατάρρευση σχολείου: Παγιδευμένοι παραμένουν 91 μαθητές στην Ινδονησία

Η κατάρρευση του σχολείου στην επαρχία Ανατολικής Ιάβας, στην Ινδονησία, κατεγράφη τη Δευτέρα 29/10/2025.

01 Οκτ. 2025 8:46
Στους 91 ανέρχονται οι μαθητές που παραμένουν παγιδευμένοι κάτω από τόνους τσιμέντου σχεδόν δύο ημέρες μετά την κατάρρευση ισλαμικού οικοτροφείου στην επαρχία Ανατολικής Ιάβας. στην Ινδονησία.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, όταν εκατοντάδες έφηβοι —κυρίως αγόρια ηλικίας 12 έως 18 ετών— βρίσκονταν σε προσευχή στο ισλαμικό σχολείο Al Khoziny, ένα κτίριο ηλικίας άνω των 100 ετών που εκείνη την ώρα υπέστη κατάρρευση λόγω παράνομων εργασιών επέκτασης.

Περισσότεροι από 300 διασώστες συνεχίζουν νυχθημερόν τις έρευνες στα ερείπια του διώροφου προσευχητηρίου, το οποίο κατέρρευσε καθώς προστίθεντο αυθαίρετα άλλοι δύο όροφοι από σκυρόδεμα. Σύμφωνα με τις αρχές, η παλιά θεμελίωση του κτιρίου δεν άντεξε το πρόσθετο βάρος.

Η Εθνική Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών της Ινδονησίας αναθεώρησε τον αριθμό των παγιδευμένων ατόμων από 38 σε τουλάχιστον 91, μετά από διασταύρωση με τα παρουσιολόγια και πληροφορίες από συγγενείς.

Μέχρι στιγμής, έχουν επιβεβαιωθεί τρεις νεκροί μαθητές, ενώ περισσότεροι από 100 έχουν τραυματιστεί, πολλοί με κατάγματα και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Μαθητές ζητούν βοήθεια κάτω από τα συντρίμμια
Συγκλονιστικές είναι οι πληροφορίες που μεταφέρουν οι διασώστες: Τουλάχιστον έξι παιδιά θεωρείται ότι είναι ζωντανά κάτω από τα χαλάσματα. Σωστικά συνεργεία προσπαθούν να τους κρατήσουν στη ζωή διοχετεύοντας οξυγόνο, νερό και τροφή μέσα από στενές σχισμές στα μπάζα, καθώς πολλοί είναι εγκλωβισμένοι και ανίκανοι να κινηθούν.

Η χρήση βαρέων μηχανημάτων έχει απορριφθεί μέχρι στιγμής λόγω φόβων για επιπλέον κατάρρευση των ευαίσθητων τμημάτων του κτιρίου.

Πηγή: Associated Press
