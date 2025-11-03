Κατερίνη: Φωτιά τα ξημερώματα σε σοφίτα πολυκατοικίας – Επιχείρησαν 14 πυροσβέστες

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε ακατοίκητη σοφίτα πολυκατοικίας στην Κατερίνη, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ειδοποιήθηκε γύρω στις 4 τα ξημερώματα, με τη φωτιά να κατασβένεται πλήρως λίγη ώρα αργότερα.

Στο σημείο επιχείρησαν 14 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



