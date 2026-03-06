Κατερίνη: Στον ανακριτή 16χρονος για κάρτες-κλώνους και πλαστά χαρτονομίσματα – Βρέθηκαν 32.200 ευρώ «μαϊμού»

Ενώπιον του ανακριτή οδηγήθηκε ο 16χρονος που συνελήφθη στην Κατερίνη κατηγορούμενος ότι πραγματοποιούσε αναλήψεις από ΑΤΜ με κάρτες-κλώνους. Στο σπίτι του εντοπίστηκαν πλαστά χαρτονομίσματα, εξοπλισμός και ψηφιακά πειστήρια.

Κατερίνη: Στον ανακριτή 16χρονος για κάρτες-κλώνους και πλαστά χαρτονομίσματα – Βρέθηκαν 32.200 ευρώ «μαϊμού»
06 Μαρ. 2026 13:53
Pelop News

Στον ανακριτή οδηγήθηκε σήμερα ο 16χρονος που συνελήφθη στην Κατερίνη, κατηγορούμενος ότι χρησιμοποιούσε κάρτες-κλώνους για αναλήψεις χρημάτων από ΑΤΜ, ενώ στην κατοχή του εντοπίστηκαν και μεγάλα ποσά σε πλαστά χαρτονομίσματα.

Ο ανήλικος οδηγήθηκε αρχικά χθες στον εισαγγελέα, ο οποίος άσκησε σε βάρος του δίωξη για κακουργηματικές πράξεις και τον παρέπεμψε να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή. Η δικογραφία αφορά παραχάραξη νομίσματος και άυλων μέσων πληρωμής, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος Βόρειας Ελλάδας εντόπισαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο στα οποία εμφανιζόταν άτομο να πραγματοποιεί αναλήψεις από ΑΤΜ με χρήση καρτών-κλώνων, ενώ σε άλλα βίντεο καταγράφονταν άτομα να επιδεικνύουν μεγάλα χρηματικά ποσά.

Μετά από ψηφιακή ανάλυση και έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου, οι αρχές ταυτοποίησαν τα στοιχεία του ανήλικου και τον τόπο διαμονής του.

Τα ευρήματα στο σπίτι του

Κατά την έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του, παρουσία δικαστικού λειτουργού, εντοπίστηκαν σημαντικά πειστήρια που συνδέονται με την υπόθεση.

Συγκεκριμένα κατασχέθηκαν:

  • 32.200 ευρώ σε πλαστά χαρτονομίσματα των 20, 50 και 100 ευρώ
  • δύο τραπεζικές κάρτες-κλώνοι με τσιπ και μαγνητική ταινία
  • αναγνώστης έξυπνων καρτών (smart card reader)
  • υλικά συσκευασίας και αυτοκόλλητα λογότυπα που σχετίζονται με τη διακίνηση πλαστών χαρτονομισμάτων και καρτών
  • δύο μάσκες full face
  • γκλοπ
  • πιστόλι ρέπλικα με γεμιστήρα και 13 πλαστικά σφαιρίδια
  • δύο σκληροί δίσκοι και ένα USB
  • δύο κινητά τηλέφωνα
  • προσωπικά αντικείμενα που εμφανίζονταν στα επίμαχα βίντεο.

Σύμφωνα με την αστυνομία, τα πλαστά χαρτονομίσματα είχαν κρυφτεί επιμελώς μέσα σε κουτί επιτραπέζιου παιχνιδιού αλλά και σε ψυγείο.

Τα κατασχεθέντα αντικείμενα θα σταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακές εξετάσεις, ενώ ο ανήλικος οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:40 Στο κρεβάτι με ίωση ή γαστρεντερίτιδα: Τι να τρώμε για γρηγορότερη ανάρρωση
16:24 Εξωδικαστικός Μηχανισμός: Ρυθμίσεις οφειλών με υψηλούς ρυθμούς και τον Φεβρουάριο
16:19 Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη – Αμπάς για την κρίση στη Μέση Ανατολή
16:13 Τέλος στη δικαστική διαμάχη Παπαρίζου – Μαυρίδη: Η μεζονέτα περνά στην ιδιοκτησία της τραγουδίστριας
16:12 Ο Δήμος Καλαβρύτων τιμά τα 130 χρόνια του Οδοντωτού – Την Τρίτη η πρώτη μιας σειράς εκδηλώσεων
16:09 Τραμπ: Καμία συμφωνία με το Ιράν – Μόνο παράδοση άνευ όρων και επιλογή νέας ηγεσίας
16:07 Πάτρα – Παναχαϊκό όρος: Έως το καλοκαίρι η διαμόρφωση 16 πεζοπορικών διαδρομών
15:56 Πρόβλημα στην πλωτή γέφυρα της Λευκάδας – Προσωρινή αναστολή διέλευσης σκαφών
15:48 Γιώτα Κοντογεωργοπούλου: Τα «Τάματα», το παιχνίδι του crime και η μνήμη που αλλοιώνει την αλήθεια
15:40 Στη φυλακή άνδρας για επαναλαμβανόμενη ενδοοικογενειακή βία και απειλές κατά της συζύγου του
15:32 Νέα φάση μετασχηματισμού στα ΕΛΤΑ: Μεταφέρονται 30 καταστήματα – Ποια στην Δυτική Ελλάδα
15:24 Καλάβρυτα: Προληπτικές ιατρικές εξετάσεις την Τετάρτη 11 Μαρτίου σε Μικρό και Μεγάλο Ποντιά
15:16 Χριστοδουλίδης: Δεν καθορίζουμε την άμυνα μας σύμφωνα με την ενόχληση της Τουρκίας
15:08 Η Κατερίνα Καινούργιου εκνευρίστηκε επειδή φάνηκε να τρώει στον τηλεοπτικό αέρα
15:01 Πτώση 15χρονου μαθητή από τη Γαλλία σε ξενοδοχείο στα Εξάρχεια – Τα στοιχεία που εξετάζουν οι αρχές
15:00 Η Κύπρος σε επιφυλακή μετά τις επιθέσεις Ιράν και Χεζμπολάχ – Τι μεταφέρει στην “Π” από το Παραλίμνι ο Θ. Νικολοβγένης
14:58 Ανδρουλάκης για Μελίνα Μερκούρη: «32 χρόνια μετά συνεχίζει να εμπνέει – Ο πολιτισμός είναι πυλώνας δημοκρατίας»
14:52 Τραμπ: «Περιμένουμε αντίποινα από το Ιράν ακόμη και στις ΗΠΑ»
14:52 Κοντογεώργης για κρίση στη Μέση Ανατολή: «Η οικονομία δεν είναι φτερό στον άνεμο» – Έλεγχοι για αισχροκέρδεια και ανησυχία για ενέργεια
14:46 Ρωσία: Προειδοποιήσεις προς τη Φινλανδία για τα πυρηνικά – «Θα λάβουμε μέτρα αν υπάρξει απειλή»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 06.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ