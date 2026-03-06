Κατερίνη: Στον ανακριτή 16χρονος για κάρτες-κλώνους και πλαστά χαρτονομίσματα – Βρέθηκαν 32.200 ευρώ «μαϊμού»

Στον ανακριτή οδηγήθηκε σήμερα ο 16χρονος που συνελήφθη στην Κατερίνη, κατηγορούμενος ότι χρησιμοποιούσε κάρτες-κλώνους για αναλήψεις χρημάτων από ΑΤΜ, ενώ στην κατοχή του εντοπίστηκαν και μεγάλα ποσά σε πλαστά χαρτονομίσματα.

Ο ανήλικος οδηγήθηκε αρχικά χθες στον εισαγγελέα, ο οποίος άσκησε σε βάρος του δίωξη για κακουργηματικές πράξεις και τον παρέπεμψε να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή. Η δικογραφία αφορά παραχάραξη νομίσματος και άυλων μέσων πληρωμής, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος Βόρειας Ελλάδας εντόπισαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο στα οποία εμφανιζόταν άτομο να πραγματοποιεί αναλήψεις από ΑΤΜ με χρήση καρτών-κλώνων, ενώ σε άλλα βίντεο καταγράφονταν άτομα να επιδεικνύουν μεγάλα χρηματικά ποσά.

Μετά από ψηφιακή ανάλυση και έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου, οι αρχές ταυτοποίησαν τα στοιχεία του ανήλικου και τον τόπο διαμονής του.

Τα ευρήματα στο σπίτι του

Κατά την έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του, παρουσία δικαστικού λειτουργού, εντοπίστηκαν σημαντικά πειστήρια που συνδέονται με την υπόθεση.

Συγκεκριμένα κατασχέθηκαν:

32.200 ευρώ σε πλαστά χαρτονομίσματα των 20, 50 και 100 ευρώ

δύο τραπεζικές κάρτες-κλώνοι με τσιπ και μαγνητική ταινία

αναγνώστης έξυπνων καρτών (smart card reader)

υλικά συσκευασίας και αυτοκόλλητα λογότυπα που σχετίζονται με τη διακίνηση πλαστών χαρτονομισμάτων και καρτών

δύο μάσκες full face

γκλοπ

πιστόλι ρέπλικα με γεμιστήρα και 13 πλαστικά σφαιρίδια

δύο σκληροί δίσκοι και ένα USB

δύο κινητά τηλέφωνα

προσωπικά αντικείμενα που εμφανίζονταν στα επίμαχα βίντεο.

Σύμφωνα με την αστυνομία, τα πλαστά χαρτονομίσματα είχαν κρυφτεί επιμελώς μέσα σε κουτί επιτραπέζιου παιχνιδιού αλλά και σε ψυγείο.

Τα κατασχεθέντα αντικείμενα θα σταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακές εξετάσεις, ενώ ο ανήλικος οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

